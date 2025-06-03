Менять бельё раз в месяц — это привычка, за которую платишь здоровьем

Многие откладывают стирку постельного белья, не подозревая, что это может навредить здоровью. Специалисты рекомендуют менять его хотя бы раз в неделю — особенно в тёплое время года.
По словам биолога Филиппа Тьерно, уже за несколько дней на ткани скапливаются пот, отмершие клетки кожи и миллионы микробов, включая пылевых клещей. Всё это может вызывать раздражение кожи, экзему, аллергию и даже приступы астмы — даже у людей без явной предрасположенности.
Дерматолог Алок Видж подчёркивает: если вы потеете больше обычного или делите кровать с домашними животными, стирать бельё стоит чаще. Идеально — использовать воду температурой 40-60 °C. Наволочки, которые контактируют с лицом и волосами, лучше менять каждые 2-3 дня.
Статистика показывает, что далеко не все придерживаются этих рекомендаций: только 28 % жителей Великобритании стирают постель еженедельно, а почти половина американцев — всего пару раз в месяц. Больше всего рискуют одинокие мужчины — 45 % из них не меняют простыни до четырёх месяцев.
Регулярная стирка — это не прихоть, а основа личной гигиены и залог здорового сна.
Постельное бельё - изделия из ткани, используемые для обустройства постели.
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