Возраст больше не скрыть: здоровье теперь считают по новой формуле

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Команда исследователей под руководством Шабнам Салими из Медицинской школы Вашингтонского университета представила инструмент, который может изменить наше понимание старения. Он получил название Health Octo Tool и оценивает биологический возраст на основе восьми ключевых показателей из медосмотров и лабораторных анализов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщины разного возраста

Новый способ измерить биологический возраст: точнее, чем когда-либо

В отличие от традиционных методов, которые учитывают последствия отдельных заболеваний, новый подход фокусируется на их взаимодействии. Основа метода — концепция "энтропии здоровья", описывающая, как с возрастом в организме накапливаются молекулярные повреждения, влияющие на работу органов.

Также исследователи предложили индекс Body Organ Disease Number - он отражает, сколько систем органов поражены болезнью. Дополнительные метрики помогают оценить, как старение влияет на повседневные функции человека и его риск инвалидности.

Health Octo Tool позволяет более точно предсказать риск преждевременной смерти и функционального снижения, чем всё, что использовалось ранее. Это шаг к персонализированной профилактике и вмешательствам, продлевающим активную жизнь.

Уточнения

Во́зраст - продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.



