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Возраст больше не скрыть: здоровье теперь считают по новой формуле

1:20
Здоровье

Команда исследователей под руководством Шабнам Салими из Медицинской школы Вашингтонского университета представила инструмент, который может изменить наше понимание старения. Он получил название Health Octo Tool и оценивает биологический возраст на основе восьми ключевых показателей из медосмотров и лабораторных анализов.

Женщины разного возраста
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Женщины разного возраста

Новый способ измерить биологический возраст: точнее, чем когда-либо

В отличие от традиционных методов, которые учитывают последствия отдельных заболеваний, новый подход фокусируется на их взаимодействии. Основа метода — концепция "энтропии здоровья", описывающая, как с возрастом в организме накапливаются молекулярные повреждения, влияющие на работу органов.

Также исследователи предложили индекс Body Organ Disease Number - он отражает, сколько систем органов поражены болезнью. Дополнительные метрики помогают оценить, как старение влияет на повседневные функции человека и его риск инвалидности.

Health Octo Tool позволяет более точно предсказать риск преждевременной смерти и функционального снижения, чем всё, что использовалось ранее. Это шаг к персонализированной профилактике и вмешательствам, продлевающим активную жизнь.

Уточнения

Во́зраст - продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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