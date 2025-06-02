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Инфекция прячется в лотке: как кошки заражают даже самых аккуратных

1:17
Здоровье

Домашние кошки — любимцы миллионов, но даже они могут стать источником скрытых угроз. Терапевт Сергей Ионов напомнил: при несоблюдении гигиены животные способны переносить опасные инфекции.

бирманская кошка
Фото: Own work by D.Maillard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
бирманская кошка

Чем могут быть опасны домашние кошки: предупреждение терапевта

Одна из самых известных — токсоплазмоз. Кошки заражаются, если съедают инфицированных мышей или соприкасаются с уличной грязью, которую можно занести даже на подошвах обуви. Человек может заразиться при контакте с кошачьими фекалиями или загрязнёнными предметами. У большинства болезнь протекает незаметно, но для беременных она представляет серьёзную опасность: токсоплазмоз может поражать мозг плода и вызывать тяжёлые нарушения развития.

Кроме того, кошки нередко являются переносчиками гельминтов — например, аскарид или токсокар. Эти паразиты способны спровоцировать ухудшение общего самочувствия: бессонницу, раздражительность, сбои в пищеварении, высыпания, кашель и даже одышку.

Если появляются подобные симптомы — важно как можно скорее обратиться к врачу. Забота о здоровье питомца и гигиена дома — лучшая профилактика.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Токсоплазмоз — паразитарное заболевание человека и других животных, вызываемое токсоплазмами Toxoplasma gondii и характеризующееся поражением нервной и лимфатической систем, глаз, скелетных мышц, миокарда и др.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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