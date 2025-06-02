Спишь днём, но просыпаешься уставшим: виноват один простой момент

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дневной сон может быть настоящим спасением, но только если соблюдены определённые правила. Сомнолог Наталья Золотарёва объяснила, почему иногда после короткого отдыха мы чувствуем себя ещё хуже, чем до него.

Фото: https://www.freepik.com Девушка спит

Как правильно спать днём, чтобы проснуться бодрым

Главная ошибка — спать дольше 30 минут. В это время мозг может успеть погрузиться в фазу глубокого сна, из которой трудно выйти без ощущения слабости, дезориентации и сонливости. Ещё один важный момент — время: после 15:00 лучше не дремать, чтобы не сбить циркадные ритмы и не испортить ночной сон.

Некоторым людям дневной сон вовсе не подходит — это связано с особенностями обмена веществ или наличием нарушений сна. Качеству отдыха также мешают шум, яркий свет и неудобная поза.

Оптимальное время для дневного сна — с 13:00 до 15:00. Лучше заранее затемнить комнату, проветрить её и использовать беруши. А тем, кто хочет проснуться особенно бодрым, можно попробовать "кофейный сон": выпить чашку кофе перед отдыхом. Кофеин начнёт действовать через 30 минут — ровно к пробуждению.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

