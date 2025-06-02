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Спишь днём, но просыпаешься уставшим: виноват один простой момент

1:17
Здоровье

Дневной сон может быть настоящим спасением, но только если соблюдены определённые правила. Сомнолог Наталья Золотарёва объяснила, почему иногда после короткого отдыха мы чувствуем себя ещё хуже, чем до него.

Девушка спит
Фото: https://www.freepik.com
Девушка спит

Как правильно спать днём, чтобы проснуться бодрым

Главная ошибка — спать дольше 30 минут. В это время мозг может успеть погрузиться в фазу глубокого сна, из которой трудно выйти без ощущения слабости, дезориентации и сонливости. Ещё один важный момент — время: после 15:00 лучше не дремать, чтобы не сбить циркадные ритмы и не испортить ночной сон.

Некоторым людям дневной сон вовсе не подходит — это связано с особенностями обмена веществ или наличием нарушений сна. Качеству отдыха также мешают шум, яркий свет и неудобная поза.

Оптимальное время для дневного сна — с 13:00 до 15:00. Лучше заранее затемнить комнату, проветрить её и использовать беруши. А тем, кто хочет проснуться особенно бодрым, можно попробовать "кофейный сон": выпить чашку кофе перед отдыхом. Кофеин начнёт действовать через 30 минут — ровно к пробуждению.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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