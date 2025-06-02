Молодость начинается с тарелки: что ест кожа, когда хочет сиять

Старение кожи начинается незаметно, но питание способно замедлить этот процесс. Дерматолог Вера Майгурова рассказала, какие продукты помогают сохранить свежий и упругий вид кожи.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Нут

Что есть, чтобы кожа дольше оставалась молодой: советы дерматолога

В первую очередь — ягоды: малина, клубника, черника и ежевика. Они богаты антоцианами — природными антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и борются со свободными радикалами. Благодаря этому кожа дольше остаётся эластичной и сияющей.

Полезны и бобовые — чёрные бобы, чечевица, нут. В них много белка, клетчатки и антиоксидантов. Они не только насыщают, но и поддерживают здоровье кожи изнутри, улучшая пищеварение и обмен веществ.

Горький шоколад с высоким содержанием какао тоже входит в список. Благодаря флавоноидам он улучшает кровообращение и помогает коже защищаться от ультрафиолета.

Не забывайте про зелень и крестоцветные овощи — шпинат, брокколи, капусту. Они насыщены витаминами и минералами, которые поддерживают регенерацию клеток и защищают от внешних факторов.

И, конечно, орехи — источник полезных жиров и витамина E, который помогает коже оставаться гладкой и упругой.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

