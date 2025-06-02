Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От плесени до вздутия: что скрывают абрикосы и как с этим справиться
Как не растерять форму за время болезни или отпуска — всё решает один момент
Езда на нейтрали: экономия топлива или скрытая угроза для коробки
Как варили суп в электричке: советская кулинария на колёсах
Волосы молчат, но мстят: три ошибки, за которые они лишают тебя блеска
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Контракт века: как нефтяная сделка изменила Азербайджан и весь регион
Почему ваш знак зодиака может стать причиной отказа во въезде — шокирующие факты
Простые действия, которые продлят жизнь бытовым приборам на годы

Молодость начинается с тарелки: что ест кожа, когда хочет сиять

Здоровье

Старение кожи начинается незаметно, но питание способно замедлить этот процесс. Дерматолог Вера Майгурова рассказала, какие продукты помогают сохранить свежий и упругий вид кожи.

Нут
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Нут

Что есть, чтобы кожа дольше оставалась молодой: советы дерматолога

В первую очередь — ягоды: малина, клубника, черника и ежевика. Они богаты антоцианами — природными антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и борются со свободными радикалами. Благодаря этому кожа дольше остаётся эластичной и сияющей.

Полезны и бобовые — чёрные бобы, чечевица, нут. В них много белка, клетчатки и антиоксидантов. Они не только насыщают, но и поддерживают здоровье кожи изнутри, улучшая пищеварение и обмен веществ.

Горький шоколад с высоким содержанием какао тоже входит в список. Благодаря флавоноидам он улучшает кровообращение и помогает коже защищаться от ультрафиолета.

Не забывайте про зелень и крестоцветные овощи — шпинат, брокколи, капусту. Они насыщены витаминами и минералами, которые поддерживают регенерацию клеток и защищают от внешних факторов.

И, конечно, орехи — источник полезных жиров и витамина E, который помогает коже оставаться гладкой и упругой.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Сейчас читают
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Садоводство, цветоводство
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок Аудио 
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Недвижимость
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена Аудио 
Новый уровень связи: что заменит интернет в ближайшем будущем
Наука и техника
Новый уровень связи: что заменит интернет в ближайшем будущем
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где термометры завысят стрелки Игорь Буккер Никакого Перл-Харбора не случилось! Это максимум сквозняк в ангаре — Госдума призвала не паниковать Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Последние материалы
Езда на нейтрали: экономия топлива или скрытая угроза для коробки
Как варили суп в электричке: советская кулинария на колёсах
Волосы молчат, но мстят: три ошибки, за которые они лишают тебя блеска
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Контракт века: как нефтяная сделка изменила Азербайджан и весь регион
Почему ваш знак зодиака может стать причиной отказа во въезде — шокирующие факты
Простые действия, которые продлят жизнь бытовым приборам на годы
Графеновые фильтры нового поколения: молекулы не пройдут
Как накачать пресс дома: проверенный комплекс от фитнес-эксперта
Трамп намекнул на клона Байдена: публикация в Truth Social взорвала Сеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.