Молодость начинается с тарелки: что ест кожа, когда хочет сиять

Старение кожи начинается незаметно, но питание способно замедлить этот процесс. Дерматолог Вера Майгурова рассказала, какие продукты помогают сохранить свежий и упругий вид кожи.
В первую очередь — ягоды: малина, клубника, черника и ежевика. Они богаты антоцианами — природными антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и борются со свободными радикалами. Благодаря этому кожа дольше остаётся эластичной и сияющей.
Полезны и бобовые — чёрные бобы, чечевица, нут. В них много белка, клетчатки и антиоксидантов. Они не только насыщают, но и поддерживают здоровье кожи изнутри, улучшая пищеварение и обмен веществ.
Горький шоколад с высоким содержанием какао тоже входит в список. Благодаря флавоноидам он улучшает кровообращение и помогает коже защищаться от ультрафиолета.
Не забывайте про зелень и крестоцветные овощи — шпинат, брокколи, капусту. Они насыщены витаминами и минералами, которые поддерживают регенерацию клеток и защищают от внешних факторов.
И, конечно, орехи — источник полезных жиров и витамина E, который помогает коже оставаться гладкой и упругой.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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