Теперь гипертония — это 130/80: норма изменилась, риски — тоже

Старый порог больше не считается безопасным. Теперь для диагностики гипертонии применяются другие значения: даже если вы считаете себя здоровым, эти цифры могут изменить всё. Новые стандарты, принятые ведущими кардиологами Аргентины, снижают границу "нормального давления" для взрослых. И хотя разница в показателях кажется незначительной, за ней стоят тысячи спасённых жизней.

Фото: U.S. Air Force Staff Sgt. by Jeanette Copeland, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Артериальное давление

Речь идёт о пересмотре нижнего порога для диагноза "гипертония" — теперь это 130 на 80 мм рт. ст. вместо прежних 140 на 90. Такое решение основано на анализе клинических исследований и данных наблюдений за пациентами, которые демонстрируют: даже незначительное снижение давления может значительно сократить риск инфаркта и инсульта.

"Снижение порога до 130/80 мм рт. ст. позволяет предотвратить до 15% инфарктов миокарда и до 18% случаев инсульта", — говорится в совместном заявлении аргентинских кардиологических обществ.

Гипертония: угроза, которую не видно

Пожалуй, одна из самых коварных черт гипертонии — её "молчаливость". Давление может быть повышенным годами, не вызывая ни головной боли, ни головокружений, ни других жалоб. Но за это время оно медленно разрушает сосуды, сердце, почки и мозг.

Неудивительно, что, по оценкам специалистов, лишь 40% людей с высоким давлением знают о своей проблеме. А среди тех, кто в курсе диагноза, немногие получают лечение, соответствующее современным рекомендациям. Результат — преждевременные смерти от инфарктов, инсультов и почечной недостаточности, которых можно было избежать.

Что делать? Профилактика и контроль

Новые нормы создают определённые трудности — как для врачей, которым теперь придётся активнее следить за пациентами, так и для самих пациентов, ведь поддерживать более низкие показатели не всегда просто. Но вместе с тем, это и шанс — возможность "схватить" болезнь до того, как она ударит по жизненно важным органам.

Основой профилактики остаются привычные вещи, но это не делает их менее важными:

Регулярная проверка давления. Идеально — при каждом визите к врачу.

Ограничение соли. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более 5 граммов в день.

Физическая активность. Ходьба, плавание, велосипед или йога — минимум 150 минут умеренной нагрузки в неделю.

Отказ от курения. Табак многократно усиливает вред от давления.

Снижение лишнего веса. Даже минус 5 кг могут заметно снизить уровень АД.

Приверженность лечению. Пропущенные таблетки и самовольные перерывы в терапии сводят на нет все усилия.

Важно понимать: гипертония — это не приговор. Это вызов, на который современная медицина и сам пациент могут ответить, если начнут действовать вовремя.

Давление — как фактор долголетия

Повышенное давление — один из ключевых факторов риска, входящий в так называемую "большую тройку" наряду с курением и высоким уровнем холестерина. В совокупности они становятся причиной большей части преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом снижение давления даже на 10 мм рт. ст. может существенно сократить вероятность сердечно-сосудистых катастроф. Это подтверждают данные крупных международных исследований, включая SPRINT и HOPE-3. Например, в исследовании SPRINT у пациентов, чей уровень давления удалось удержать в пределах 120/80 мм рт. ст., смертность от всех причин была на 27% ниже, чем в группе со стандартной терапией.

Именно поэтому новые границы "нормального" давления — это не просто формальность. Это конкретный шаг к тому, чтобы дать людям больше лет жизни без хронической инвалидности, без инсульта, без сердечной недостаточности.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

