Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Судьба автозаводов СССР после распада Союза
Слухи о романе: что происходит между актёрами Аглаей Тарасовой и Антоном Филипенко?
Кошка активничает ночью? Внимательно проверьте эти признаки
Канны больше не манят: покорившая Эверест Боня призналась в разочаровании
Катализатор крошится, а вы не замечаете: как пыль убивает двигатель
Город, где Италия пахнет вином: почему этим летом все поедут в Эсте
Разоблачение интриг G7? США сняли предложение о снижении потолка цен на российскую нефть
Не растение, а индикатор плодородия: где оно появилось, там урожай прёт как на дрожжах
Абрикосовая вершина и нежная основа: ватрушка, достойная золотой тарелки

Теперь гипертония — это 130/80: норма изменилась, риски — тоже

Здоровье

Старый порог больше не считается безопасным. Теперь для диагностики гипертонии применяются другие значения: даже если вы считаете себя здоровым, эти цифры могут изменить всё. Новые стандарты, принятые ведущими кардиологами Аргентины, снижают границу "нормального давления" для взрослых. И хотя разница в показателях кажется незначительной, за ней стоят тысячи спасённых жизней.

Артериальное давление
Фото: U.S. Air Force Staff Sgt. by Jeanette Copeland, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Артериальное давление

Речь идёт о пересмотре нижнего порога для диагноза "гипертония" — теперь это 130 на 80 мм рт. ст. вместо прежних 140 на 90. Такое решение основано на анализе клинических исследований и данных наблюдений за пациентами, которые демонстрируют: даже незначительное снижение давления может значительно сократить риск инфаркта и инсульта.

"Снижение порога до 130/80 мм рт. ст. позволяет предотвратить до 15% инфарктов миокарда и до 18% случаев инсульта", — говорится в совместном заявлении аргентинских кардиологических обществ.

Гипертония: угроза, которую не видно

Пожалуй, одна из самых коварных черт гипертонии — её "молчаливость". Давление может быть повышенным годами, не вызывая ни головной боли, ни головокружений, ни других жалоб. Но за это время оно медленно разрушает сосуды, сердце, почки и мозг.

Неудивительно, что, по оценкам специалистов, лишь 40% людей с высоким давлением знают о своей проблеме. А среди тех, кто в курсе диагноза, немногие получают лечение, соответствующее современным рекомендациям. Результат — преждевременные смерти от инфарктов, инсультов и почечной недостаточности, которых можно было избежать.

Что делать? Профилактика и контроль

Новые нормы создают определённые трудности — как для врачей, которым теперь придётся активнее следить за пациентами, так и для самих пациентов, ведь поддерживать более низкие показатели не всегда просто. Но вместе с тем, это и шанс — возможность "схватить" болезнь до того, как она ударит по жизненно важным органам.

Основой профилактики остаются привычные вещи, но это не делает их менее важными:

  • Регулярная проверка давления. Идеально — при каждом визите к врачу.

  • Ограничение соли. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более 5 граммов в день.

  • Физическая активность. Ходьба, плавание, велосипед или йога — минимум 150 минут умеренной нагрузки в неделю.

  • Отказ от курения. Табак многократно усиливает вред от давления.

  • Снижение лишнего веса. Даже минус 5 кг могут заметно снизить уровень АД.

  • Приверженность лечению. Пропущенные таблетки и самовольные перерывы в терапии сводят на нет все усилия.

Важно понимать: гипертония — это не приговор. Это вызов, на который современная медицина и сам пациент могут ответить, если начнут действовать вовремя.

Давление — как фактор долголетия

Повышенное давление — один из ключевых факторов риска, входящий в так называемую "большую тройку" наряду с курением и высоким уровнем холестерина. В совокупности они становятся причиной большей части преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом снижение давления даже на 10 мм рт. ст. может существенно сократить вероятность сердечно-сосудистых катастроф. Это подтверждают данные крупных международных исследований, включая SPRINT и HOPE-3. Например, в исследовании SPRINT у пациентов, чей уровень давления удалось удержать в пределах 120/80 мм рт. ст., смертность от всех причин была на 27% ниже, чем в группе со стандартной терапией.

Именно поэтому новые границы "нормального" давления — это не просто формальность. Это конкретный шаг к тому, чтобы дать людям больше лет жизни без хронической инвалидности, без инсульта, без сердечной недостаточности.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Сейчас читают
Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы
Авто
Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы Аудио 
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Наука и техника
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно Аудио 
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова Заявление Мерца по дальнобойным ракетам дорого обойдётся Германии Любовь Степушова
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Последние материалы
Катализатор крошится, а вы не замечаете: как пыль убивает двигатель
Город, где Италия пахнет вином: почему этим летом все поедут в Эсте
Теперь гипертония — это 130/80: норма изменилась, риски — тоже
Разоблачение интриг G7? США сняли предложение о снижении потолка цен на российскую нефть
Абрикосовая вершина и нежная основа: ватрушка, достойная золотой тарелки
Не растение, а индикатор плодородия: где оно появилось, там урожай прёт как на дрожжах
Прорыв в моделировании: учёные нашли способ обойти ограничения суперкомпьютеров
Худей и качай мышцы не выходя из дома: эта гибридная тренировка заменит вам поход в спортзал
Лайфхаки от мамы: что мы забыли, но советские хитрости работают и сейчас
Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.