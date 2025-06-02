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Цифровые ловушки: как привычки современного человека ускоряют старение мозга

1:09
Здоровье

Сегодня людям всё сложнее сосредотачиваться даже на простых задачах. По словам американского учёного Глории Марк, это один из главных признаков ускоренного старения мозга — и, к сожалению, он уже стал нормой.

Рак мозга
Фото: commons.wikimedia.org by Linda Bartlett (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рак мозга

Почему мозг стал стареть быстрее: влияние технологий на внимание

Более 20 лет Глория изучала, как повседневное взаимодействие с цифровыми устройствами влияет на наше внимание. Результаты оказались тревожными: в 2004 году человек мог удерживать внимание на одном экране около 150 секунд. Сейчас — всего 47. Технологии буквально перепрограммировали наш мозг, приучив его к коротким и частым переключениям.

Эти сдвиги затрагивают не только способность концентрироваться. Снижается память, нарушается логическое мышление, растёт тревожность, а выполнение сложных задач требует всё больше усилий. Мозг современного человека изнашивается на 30 % быстрее, чем у представителей прошлых поколений — и это уже отражается на повседневной жизни всех возрастов.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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