Цифровые ловушки: как привычки современного человека ускоряют старение мозга

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня людям всё сложнее сосредотачиваться даже на простых задачах. По словам американского учёного Глории Марк, это один из главных признаков ускоренного старения мозга — и, к сожалению, он уже стал нормой.

Фото: commons.wikimedia.org by Linda Bartlett (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рак мозга

Почему мозг стал стареть быстрее: влияние технологий на внимание

Более 20 лет Глория изучала, как повседневное взаимодействие с цифровыми устройствами влияет на наше внимание. Результаты оказались тревожными: в 2004 году человек мог удерживать внимание на одном экране около 150 секунд. Сейчас — всего 47. Технологии буквально перепрограммировали наш мозг, приучив его к коротким и частым переключениям.

Эти сдвиги затрагивают не только способность концентрироваться. Снижается память, нарушается логическое мышление, растёт тревожность, а выполнение сложных задач требует всё больше усилий. Мозг современного человека изнашивается на 30 % быстрее, чем у представителей прошлых поколений — и это уже отражается на повседневной жизни всех возрастов.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

