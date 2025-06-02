Цифровые ловушки: как привычки современного человека ускоряют старение мозга

Сегодня людям всё сложнее сосредотачиваться даже на простых задачах. По словам американского учёного Глории Марк, это один из главных признаков ускоренного старения мозга — и, к сожалению, он уже стал нормой.
Более 20 лет Глория изучала, как повседневное взаимодействие с цифровыми устройствами влияет на наше внимание. Результаты оказались тревожными: в 2004 году человек мог удерживать внимание на одном экране около 150 секунд. Сейчас — всего 47. Технологии буквально перепрограммировали наш мозг, приучив его к коротким и частым переключениям.
Эти сдвиги затрагивают не только способность концентрироваться. Снижается память, нарушается логическое мышление, растёт тревожность, а выполнение сложных задач требует всё больше усилий. Мозг современного человека изнашивается на 30 % быстрее, чем у представителей прошлых поколений — и это уже отражается на повседневной жизни всех возрастов.
Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.