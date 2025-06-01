Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена зелёной мечты: кто заплатит за провал энергетического плана ЕС
Этот безопасный способ избавил от полчищ вредителей — теперь соседи спрашивают рецепт
Таз, пар и немного магии: как бельё высыхает быстрее, чем вы моргнёте
Без масла, хлеба и жарки: сочные котлеты, которые не надо жарить
Маски, от которых волосы действительно растут — и те, что вредят
Единственный случай, когда кошка не сможет привыкнуть к хозяину
95 лет мудрости: как Клинт Иствуд оценивает свои 70 лет в кино
На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели
Хватит делать одно и то же: попробуйте эти нестандартные упражнения для огромных рук

Не время, а регулярность: как пить кефир, чтобы получить максимум пользы

Здоровье

Совет выпивать стакан кефира перед сном набирает популярность в соцсетях — обещают лёгкость в животе и отличное пищеварение к утру. Но врачи предупреждают: польза кефира не зависит от времени суток.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Пить ли кефир на ночь: что говорят врачи

Диетолог Мари-Пьер Сент-Онж из Колумбийского университета отмечает, что важнее всего — регулярность. Главное, чтобы в рационе стабильно присутствовали пробиотики. Кефир можно пить утром, днём или вечером — его эффект на кишечник и иммунитет остаётся тем же.

Гастроэнтеролог Фелис Шнолль-Суссман из Weill Cornell Medicine подтверждает: исследований, доказывающих особую эффективность кефира перед сном, нет. Он полезен всегда — не только для пищеварения, но и для микрофлоры.

Однако важно учитывать особенности организма. При рефлюксе или ослабленном иммунитете от вечернего кефира лучше отказаться.

Уточнения

Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Сейчас читают
Конструктор вместо Taurus: украинский ВПК на грани позора
Военные новости
Конструктор вместо Taurus: украинский ВПК на грани позора Аудио 
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Авто
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Стратег Ту-22М. Почему Киев начал паниковать по расписанию и считать самолёты ВКС РФ
Военные новости
Стратег Ту-22М. Почему Киев начал паниковать по расписанию и считать самолёты ВКС РФ Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Коалиция беспомощных: как Европа пытается казаться серьёзной, а выходит как всегда Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Последние материалы
Нефтяная бомба: в Венгрии нашли древнее месторождение, скрывавшееся 100 миллионов лет
Кошка ничего не говорит, но вот как она показывает, что счастлива — три тихих сигнала
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Скандал с Пугачёвой: Вика Цыганова жёстко ответила Минюсту РФ
Не только вкусно, но и жир сжигает: что за сыр нарасхват в супермаркетах
Мотоциклы СССР: что вызывало восторг на селе и в городе
Как убрать живот и прорисовать пресс: тренировка, которую можно делать дома
Ямайка глазами туристки: яркие впечатления и неожиданный минус, который удивляет
Молоко, лимон и яйцо против бритвы: три странных способа, которые делают кожу гладкой навсегда
Внутри этой чашки — ключ к спокойствию, стройности и долголетию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.