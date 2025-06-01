Не время, а регулярность: как пить кефир, чтобы получить максимум пользы

Совет выпивать стакан кефира перед сном набирает популярность в соцсетях — обещают лёгкость в животе и отличное пищеварение к утру. Но врачи предупреждают: польза кефира не зависит от времени суток.
Диетолог Мари-Пьер Сент-Онж из Колумбийского университета отмечает, что важнее всего — регулярность. Главное, чтобы в рационе стабильно присутствовали пробиотики. Кефир можно пить утром, днём или вечером — его эффект на кишечник и иммунитет остаётся тем же.
Гастроэнтеролог Фелис Шнолль-Суссман из Weill Cornell Medicine подтверждает: исследований, доказывающих особую эффективность кефира перед сном, нет. Он полезен всегда — не только для пищеварения, но и для микрофлоры.
Однако важно учитывать особенности организма. При рефлюксе или ослабленном иммунитете от вечернего кефира лучше отказаться.
Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.
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