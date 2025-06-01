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Внутри этой чашки — ключ к спокойствию, стройности и долголетию

1:15
Здоровье

Чай - это не просто тёплый напиток для уютных вечеров. Он действительно может поддержать здоровье сразу по нескольким направлениям.

Чайник с чаем
Фото: Freepik is licensed under public domain
Чайник с чаем

Чем полезен чай для сердца, тела и настроения

Терапевт Алёна Трояник отмечает, что в чае содержатся полифенолы — природные антиоксиданты, которые замедляют старение и помогают организму справляться с воспалениями. Они защищают клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов и снижают риск хронических заболеваний.

Чай также благотворно влияет на сердце и сосуды: он снижает уровень "плохого" холестерина, помогает держать давление под контролем и делает сосуды более гибкими.

Если вы следите за фигурой, чай тоже может помочь: он ускоряет обмен веществ, регулирует аппетит и помогает дольше сохранять чувство сытости. Всё это делает его хорошим дополнением к сбалансированному питанию.

Наконец, напиток влияет и на эмоциональное состояние. Благодаря аминокислоте L-теанину, чай способен снижать уровень тревожности, улучшать концентрацию и даже помогать заснуть. Это напиток, который поддерживает как тело, так и душу.

Уточнения

Чай - напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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