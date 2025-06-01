Внутри этой чашки — ключ к спокойствию, стройности и долголетию

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай - это не просто тёплый напиток для уютных вечеров. Он действительно может поддержать здоровье сразу по нескольким направлениям.

Фото: Freepik is licensed under public domain Чайник с чаем

Чем полезен чай для сердца, тела и настроения

Терапевт Алёна Трояник отмечает, что в чае содержатся полифенолы — природные антиоксиданты, которые замедляют старение и помогают организму справляться с воспалениями. Они защищают клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов и снижают риск хронических заболеваний.

Чай также благотворно влияет на сердце и сосуды: он снижает уровень "плохого" холестерина, помогает держать давление под контролем и делает сосуды более гибкими.

Если вы следите за фигурой, чай тоже может помочь: он ускоряет обмен веществ, регулирует аппетит и помогает дольше сохранять чувство сытости. Всё это делает его хорошим дополнением к сбалансированному питанию.

Наконец, напиток влияет и на эмоциональное состояние. Благодаря аминокислоте L-теанину, чай способен снижать уровень тревожности, улучшать концентрацию и даже помогать заснуть. Это напиток, который поддерживает как тело, так и душу.

Уточнения

Чай - напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.



