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Чем вы дышите в своей квартире? Ежегодно миллиарды людей рискуют здоровьем, даже не зная об этом

1:32
Здоровье

Ядовитый дым от лесных пожаров не ограничивается только открытым воздухом. Согласно новому глобальному исследованию, опубликованному в Science Advances, за последние двадцать лет более миллиарда человек ежегодно подвергались воздействию токсичного дыма прямо у себя дома.

Пожар в лесу
Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana Bulyonkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пожар в лесу

Как дым от пожаров проникает в дома по всему миру

Учёные выяснили, что микроскопические частицы, образующиеся при пожарах, могут преодолевать тысячи километров и проникать в жилые помещения. Эти частицы в разы опаснее обычного городского загрязнения: они содержат высокую концентрацию веществ, вызывающих воспаление, и напрямую связаны с риском заболеваний сердца, лёгких, преждевременных родов и даже смерти.

Ранее основное внимание уделялось загрязнению на улице. Но новое исследование впервые детально оценило, как дым влияет на воздух в наших домах. Учитывая, что во время пожаров люди чаще укрываются внутри, результаты оказались тревожными.

На основе спутниковых данных и моделей распространения дыма учёные рассчитали уровень загрязнения внутри помещений в период с 2003 по 2022 год. Оказалось, что каждый год миллиарды людей по крайней мере один день дышат воздухом в своих квартирах, который не соответствует нормам ВОЗ. При этом около половины этих случаев напрямую связаны с лесными пожарами.

 

Уточнения

Пожа́р - сильное пламя, которое охватывает и уничтожает всё, что может гореть.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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