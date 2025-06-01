Забудьте про помол и градусы — вот как готовят идеальный кофе

Приготовление кофе — это целая наука: важно всё - помол, температура воды, даже материал посуды. Ошибка в любом этапе может испортить вкус, особенно если речь идёт о зерновом кофе.

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Почему растворимый кофе — удобный выбор для дома

Растворимый кофе лишён этих сложностей. Именно он, по словам Станислава Митрофанова, остаётся самым надёжным вариантом для домашнего приготовления. Производители заранее позаботились о балансе вкуса, и испортить его почти невозможно.

Важно лишь помнить о температуре воды: она не должна превышать 75 °C. Если налить слишком горячую, напиток потеряет аромат и станет горьким.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

