Приготовление кофе — это целая наука: важно всё - помол, температура воды, даже материал посуды. Ошибка в любом этапе может испортить вкус, особенно если речь идёт о зерновом кофе.
Растворимый кофе лишён этих сложностей. Именно он, по словам Станислава Митрофанова, остаётся самым надёжным вариантом для домашнего приготовления. Производители заранее позаботились о балансе вкуса, и испортить его почти невозможно.
Важно лишь помнить о температуре воды: она не должна превышать 75 °C. Если налить слишком горячую, напиток потеряет аромат и станет горьким.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?