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Забудьте про помол и градусы — вот как готовят идеальный кофе

Здоровье

Приготовление кофе — это целая наука: важно всё - помол, температура воды, даже материал посуды. Ошибка в любом этапе может испортить вкус, особенно если речь идёт о зерновом кофе.

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

Почему растворимый кофе — удобный выбор для дома

Растворимый кофе лишён этих сложностей. Именно он, по словам Станислава Митрофанова, остаётся самым надёжным вариантом для домашнего приготовления. Производители заранее позаботились о балансе вкуса, и испортить его почти невозможно.

Важно лишь помнить о температуре воды: она не должна превышать 75 °C. Если налить слишком горячую, напиток потеряет аромат и станет горьким.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
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