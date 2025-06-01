Эти продукты поднимают давление без вашего ведома: что убрать из меню прямо сейчас

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые повседневные продукты могут незаметно повышать давление. Врачи из Уфы напомнили, что людям с гипертонией стоит быть особенно внимательными к своему рациону.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain колбаса

5 продуктов, которые стоит исключить при гипертонии

Из меню лучше убрать алкоголь, сладкую газировку, полуфабрикаты, копчёности, соленья, острые специи, консервы и фастфуд. Эти продукты способствуют задержке жидкости, провоцируют скачки давления и перегружают сосуды.

Заменить их стоит свежими овощами, фруктами, зеленью, бобовыми, орехами, семенами и цельными злаками - они, наоборот, поддерживают здоровье сосудов и помогают держать давление в норме.

Кстати, вопреки распространённому мнению, кофе при регулярном употреблении может даже предотвращать развитие гипертонии. Всё благодаря содержащимся в нём антиоксидантам и полифенолам, которые улучшают тонус сосудов и защищают их от повреждений.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



