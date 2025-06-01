Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возвращение в моду: почему столовский стиль СССР снова актуален
Лень — двигатель прогресса: как починить кондиционер за 15 минут, не вспотев
Хотите похудеть, но не терпите диеты? Вот как добиться результата иначе
Как не попасть в "чёрный список": эти 4 ошибки делают вас худшим пассажиром в самолёте
Шаман заговорил о главном кошмаре артиста: безразличие — это точка в карьере
Сажайте в эти даты — и готовьте вёдра: урожай не остановить
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Попробуйте приготовить этот пунш на вашу коктейльную вечеринку: дешево и со вкусом

Эти продукты поднимают давление без вашего ведома: что убрать из меню прямо сейчас

1:04
Здоровье

Некоторые повседневные продукты могут незаметно повышать давление. Врачи из Уфы напомнили, что людям с гипертонией стоит быть особенно внимательными к своему рациону.

колбаса
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
колбаса

5 продуктов, которые стоит исключить при гипертонии

Из меню лучше убрать алкоголь, сладкую газировку, полуфабрикаты, копчёности, соленья, острые специи, консервы и фастфуд. Эти продукты способствуют задержке жидкости, провоцируют скачки давления и перегружают сосуды.

Заменить их стоит свежими овощами, фруктами, зеленью, бобовыми, орехами, семенами и цельными злаками - они, наоборот, поддерживают здоровье сосудов и помогают держать давление в норме.

Кстати, вопреки распространённому мнению, кофе при регулярном употреблении может даже предотвращать развитие гипертонии. Всё благодаря содержащимся в нём антиоксидантам и полифенолам, которые улучшают тонус сосудов и защищают их от повреждений.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Сейчас читают
Купил новый Toyota RAV4 — и сразу разочаровался: история нескольких владельцев
Авто
Купил новый Toyota RAV4 — и сразу разочаровался: история нескольких владельцев Аудио 
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Авто
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Сводка с фронта: чудовищный теракт в Брянской области, под Сумами уничтожены два HIMARS Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Последние материалы
Скучный офисный костюм остался в 2005-м: как выглядеть стильно даже в жёстком дресс-коде
Сводка с фронта: чудовищный теракт в Брянской области, под Сумами уничтожены два HIMARS
Барановская готова к четвёртому ребёнку в 44: врач сказал — рожайте!
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Умер — чтобы жить: животное, которое играет с хищником в покер на выживание
Дождь — не радость, а угроза: как не остаться без томатов в сезон ливней
Самое загадочное место в республике Сан-Марино: эта тропа в скале полна секретов и красоты
Дальний путь, короткий бак: как избежать бензиновой катастрофы
Степан Меньщиков раскрыл секрет отношений с Ксенией Собчак: вот что между ними произошло на Доме-2
Пастуший пирог: невероятно сытное вегетарианское блюдо из простых ингредиентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.