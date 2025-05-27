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Тихие убийцы холестерина: сделают то, что не смогут никакие лекарства

3:34
Здоровье

Повышенный холестерин — как тайный враг. Не болит, не беспокоит, но день за днём повышает риск инфаркта и других сердечно-сосудистых болезней. Многие сразу бегут за лекарствами, хотя есть и другой путь — начать с тарелки. Да-да, повседневное питание может помочь снизить уровень "плохого" холестерина (LDL) и укрепить здоровье сердца. Главное — знать, что именно класть в тарелку.

семена чиа
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семена чиа

Цельнозерновые: скромные герои завтрака

Первое, на что стоит обратить внимание, — цельнозерновые продукты. Овсянка, перловка, цельнозерновой хлеб и макароны содержат бета-глюканы - особый вид растворимой клетчатки, которая снижает уровень холестерина в крови.

Добавляйте овсянку на завтрак, замените белый рис на бурый, а пшеничный хлеб — на ржаной. Простая замена — ощутимый эффект.

Фрукты и овощи: красота, вкус и здоровье в одном

Свежие фрукты и овощи — это не только витамины и клетчатка. Например, яблоки, груши и цитрусовые богаты пектином, который активно снижает холестерин.

Листовая зелень — шпинат, капуста кейл — насыщает организм антиоксидантами, укрепляющими сердце.

Советы:

  • Ешьте не менее 5 порций фруктов и овощей в день;

  • Комбинируйте цвета: чем ярче и разнообразнее, тем лучше;

  • Экспериментируйте: готовьте на пару, запекайте, делайте смузи.

Полезные жиры: не все жиры одинаковы

Замените насыщенные жиры (мясо, колбасы, выпечка) на ненасыщенные - это важно.

Что стоит добавить в рацион:

  • авокадо,

  • оливковое и рапсовое масла,

  • грецкие орехи,

  • семена льна и чиа.

Кроме того, эти продукты богаты омега-3, которые снижают воспаление и укрепляют сосуды. Даже просто горсть орехов в день может заметно улучшить липидный профиль крови.

Бобовые: альтернатива мясу и польза для сосудов

Фасоль, нут, чечевица — это не просто гарнир. Они богаты растительным белком и клетчаткой, быстро насыщают и способствуют снижению холестерина.

Плюс: помогают держать вес под контролем, а это тоже важный фактор сердечного здоровья.

Что пить?

  • Зелёный чай - природный антиоксидант, улучшающий липидный обмен;

  • Вода - лучшая замена сладким газировкам и алкоголю;

  • Травяные чаи - мягкое очищение и поддержка печени.

Чем меньше сахара и лишних калорий — тем лучше себя чувствует сердце.

Интересные факты

  1. Бета-глюканы из овса снижают уровень холестерина всего за 4 недели регулярного употребления.

  2. Семена чиа содержат больше омега-3, чем лосось (в пересчёте на грамм).

  3. Пектин из яблок способен связывать и выводить лишний жир из кишечника до его всасывания в кровь.

Главное — это привычки

Поддерживать нормальный уровень холестерина можно не только таблетками. Рацион, насыщенный клетчаткой, полезными жирами и натуральными продуктами, работает медленно, но верно. Главное — регулярность и осознанный подход.

Так что вместо того, чтобы полагаться только на аптеку, стоит начать с самого простого — с тарелки на обеденном столе. Это и вкусно, и полезно, и по-настоящему работает.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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