Слабость, частые простуды и плохое настроение? Виноват один скрытый дефицит

Может ли нехватка одного витамина вызывать усталость, ломкость костей и ослабленный иммунитет? Да, если это витамин D. Особенно зимой, когда солнца мало, а энергии — ещё меньше.
Сегодня мы расскажем, где искать витамин D, если солнце не в помощь, какие продукты его содержат и как извлечь максимум пользы из рациона без добавок.
Семга, скумбрия, сардины — это не просто вкусный ужин, но и главные поставщики витамина D в организме. Особенно полезен лосось: как свежий, так и копчёный.
Интересный факт: всего 100 г дикого лосося покрывают дневную норму витамина D почти на 100%.
Обычные молоко, йогурт и сыры содержат витамин D в умеренных количествах. Но обратите внимание на продукты с пометкой "обогащено" - они специально дополнены этим элементом. Такие продукты легко вводить в рацион и они особенно полезны тем, кто не ест рыбу.
Некоторые грибы (например, шиитаке и майтаке) при выращивании с воздействием УФ-света могут содержать витамин D2. Хотя его биодоступность ниже, чем у животного D3, для вегетарианцев и веганов это ценный ресурс.
Интересный факт: грибы могут синтезировать витамин D так же, как и человеческая кожа — под воздействием света.
Сегодня всё чаще встречаются обогащённые витамином D продукты:
Завтраки из злаков
Овсяное и соевое молоко
Апельсиновый сок
Маргарин и спреды
Важно: читайте этикетки. Не каждый "обогащённый" продукт содержит одинаковое количество витамина D — а вот сахара в них может быть предостаточно.
Желток яйца содержит немного витамина D и отлично дополняет рацион.
Говядина и ягнятина дают минимальные, но полезные дозы.
Орехи и семена, хотя не содержат сам витамин, улучшают его усвоение благодаря наличию полезных жиров.
Кожа синтезирует витамин D при воздействии ультрафиолета. Но:
зимой солнца меньше,
одежда и стекло блокируют УФ-лучи,
защита от солнца и пигментация снижают выработку витамина.
Интересный факт: жителям северных стран рекомендуют принимать витамин D круглогодично — в том числе через пищу и добавки.
Если вы:
редко бываете на солнце,
живёте в регионе с долгой зимой,
не едите рыбу или молочные продукты,
— возможно, вам стоит рассмотреть приём витамина D в виде добавки. Но сначала — обратитесь к врачу и сдайте анализ. Самостоятельные дозировки могут привести к передозировке и побочным эффектам.
Жирная рыба - лучший натуральный источник витамина D.
Обогащённые продукты помогают при ограниченном рационе.
Грибы и желтки - дополнительные помощники.
Солнце — важно, но не всегда доступно.
Знание своих источников витамина D — это шаг к сильному иммунитету, крепким костям и лучшему настроению. Не упускайте этот простой и важный элемент здоровья.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
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