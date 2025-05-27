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Проверь, стареет ли твой мозг, всего за 90 секунд: этот тест оценит молодость мозга

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Здоровье

Если вы сомневаетесь, что не будете долго находиться в своем здравом уме, а с годами ваш мозг постареет, есть выход. Молодость мозга можно проверить всего за 90 секунд.

Пластиковый мозг
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пластиковый мозг

Нужно за это время перечислять по памяти животных: свинья, овца, корова, лошадь, коза, бык, кабан. Чем больше удастся назвать, тем дольше получится прожить — в здравом уме и твердой памяти, пишет KP. RU.

Хорошим результатом считаются 33 животных за 90 секунд.

Исследователи заявляют, что каждое животное, названное дополнительно, снижает вероятность смерти пожилого человека на 5,6 процента.

Кстати, плохой показатель — 11.

Уточнения

Когнити́вная терапи́я (англ. cognitive therapy), или когнитивная психотерапия, — распространённая форма психотерапии, основанная на предположении, что в основе психологических проблем, а порой и психических расстройств человека лежат ошибки мышления, и направленная на изменение нелогичных или нецелесообразных мыслей и убеждений человека, а также дисфункциональных стереотипов его мышления и восприятия.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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