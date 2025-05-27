Как питаться, чтобы прожить на 10 лет дольше? Этот хитрый метод продлит вашу молодость

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1:15
Здоровье

Японские ученые считают, что медленный, осознанный завтрак, обед и ужин помогают человеку прожить дольше и ускоряют метаболизм.

Яичница-глазунья на тарелке
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница-глазунья на тарелке

Исследователи сравнили, как разные типы приема пищи влияют на скорость еды и пищеварение.

Часть людей участвующих в эксперименте ела пиццу голыми руками, а вторая группа — бенто — сборное блюдо, где в разных отсеках коробочки для еды предлагались гамбургер, рис и брокколи. Ели они специальными приборами.

Сама форма блюда даже сказывалась на процессе приема пищи.

Если человек заглатывал пиццу, практически не жуя, то работа с приборами уже замедляли еду на 3-3,5 минуты.

Хитрость размеренной еды — раздельная подача, которая дает мозгу пару минут насладиться и текстурой, и вкусом.

Вторая хитрость — нож и вилка.

Оказалось, что контрастные тарелки и стаканы, разноцветные, увеличивают потребление пищи на 25%, а жидкостей — на 84%.

А вот белые тарелки в столовой посуде, а также стекло могут помочь нам не переедать, сообщает KP. RU.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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