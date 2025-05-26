Скандал с кулерами: правда ли, что в воде могут быть опасные химикаты

Недавнее исследование китайских ученых вызвало панику, утверждая, что в воде из кулеров присутствуют фосфорорганические эфиры — вещества, которые могут быть опасны для здоровья человека. Наибольшее количество этих веществ якобы обнаружено в горячей воде и воде комнатной температуры. Но насколько эта информация соответствует действительности?
Фосфорорганические эфиры — это химические соединения, которые действительно могут быть опасны. Они широко используются в качестве пестицидов и отравляющих веществ. Такие химикаты могут проникать в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт и даже через кожу. В результате возникает вопрос: стоит ли опасаться воды из кулеров, если такие вещества действительно могут попасть в воду?
Генеральный директор главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончаров, уверен, что заявления о фосфорорганических эфирах в кулерах — это лишь "очередная страшилка". В разговоре с "Радио 1" он подчеркнул, что такие вещества не могут попасть в питьевую воду при нормальной эксплуатации кулеров.
"Это все отравляющие вещества, которые убивают все живое. Но в быту это просто невозможно", — отметил Гончаров.
Он добавил, что подобные заявления направлены на снижение доверия к кулерам и продвижение бутилированной воды.
По словам Гончарова, все современные производители кулеров используют эффективные системы очистки воды. Например, ионообменная смола помогает удалять хлор, хлорорганические соединения, железо и тяжелые металлы, а активированный уголь улучшает качество воды, избавляя от нежелательных примесей. Это позволяет производить безопасную воду для питья, которая проходит тщательную фильтрацию и отвечает санитарным требованиям.
Гончаров признает, что настоящая угроза для потребителей может исходить не от содержания фосфорорганических эфиров, а от неправильного обслуживания кулеров. Необслуживаемая тара или несвоевременная замена фильтров действительно могут привести к накоплению микробов и бактерий, что может повлиять на качество воды.
"Самое страшное, что может быть в кулерах — это необслуживаемая тара", — предупредил эксперт.
Несмотря на пугающие исследования, не стоит паниковать. Вода из кулеров безопасна, если соблюдаются правила обслуживания и регулярной очистки. Все заявленные угрозы, связанные с фосфорорганическими эфирами, остаются мифом, и на самом деле наибольшую опасность для здоровья представляют плохо обслуживаемые устройства.
Ку́лер (англ cooler - "охладитель"; фр. couler "лить", "доить") — аппарат, предназначенный для раздачи охлаждённой или кипячёной воды.
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