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Скандал с кулерами: правда ли, что в воде могут быть опасные химикаты

3:00
Здоровье

Недавнее исследование китайских ученых вызвало панику, утверждая, что в воде из кулеров присутствуют фосфорорганические эфиры — вещества, которые могут быть опасны для здоровья человека. Наибольшее количество этих веществ якобы обнаружено в горячей воде и воде комнатной температуры. Но насколько эта информация соответствует действительности?

Заполнение стакана водой из кулера
Фото: Designed be Freepik by dcstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заполнение стакана водой из кулера

Фосфорорганические эфиры: что это за вещества

Фосфорорганические эфиры — это химические соединения, которые действительно могут быть опасны. Они широко используются в качестве пестицидов и отравляющих веществ. Такие химикаты могут проникать в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт и даже через кожу. В результате возникает вопрос: стоит ли опасаться воды из кулеров, если такие вещества действительно могут попасть в воду?

Ученые опровергают: страшилки и маркетинговая политика

Генеральный директор главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончаров, уверен, что заявления о фосфорорганических эфирах в кулерах — это лишь "очередная страшилка". В разговоре с "Радио 1" он подчеркнул, что такие вещества не могут попасть в питьевую воду при нормальной эксплуатации кулеров.

"Это все отравляющие вещества, которые убивают все живое. Но в быту это просто невозможно", — отметил Гончаров.

Он добавил, что подобные заявления направлены на снижение доверия к кулерам и продвижение бутилированной воды.

Как производители очищают воду

По словам Гончарова, все современные производители кулеров используют эффективные системы очистки воды. Например, ионообменная смола помогает удалять хлор, хлорорганические соединения, железо и тяжелые металлы, а активированный уголь улучшает качество воды, избавляя от нежелательных примесей. Это позволяет производить безопасную воду для питья, которая проходит тщательную фильтрацию и отвечает санитарным требованиям.

Какая угроза существует на самом деле

Гончаров признает, что настоящая угроза для потребителей может исходить не от содержания фосфорорганических эфиров, а от неправильного обслуживания кулеров. Необслуживаемая тара или несвоевременная замена фильтров действительно могут привести к накоплению микробов и бактерий, что может повлиять на качество воды.

"Самое страшное, что может быть в кулерах — это необслуживаемая тара", — предупредил эксперт.

Итоги: на что стоит обратить внимание

Несмотря на пугающие исследования, не стоит паниковать. Вода из кулеров безопасна, если соблюдаются правила обслуживания и регулярной очистки. Все заявленные угрозы, связанные с фосфорорганическими эфирами, остаются мифом, и на самом деле наибольшую опасность для здоровья представляют плохо обслуживаемые устройства.

Уточнения

Ку́лер (англ cooler - "охладитель"; фр. couler "лить", "доить") — аппарат, предназначенный для раздачи охлаждённой или кипячёной воды.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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