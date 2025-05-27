1 из 3 не догадываются, что уже болеют: тёмная сторона деменции, которую скрывают

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом: "А это нормально для возраста — или уже болезнь?" Со временем мы все становимся менее внимательными, забываем имена и даты. Но где проходит та тонкая грань между естественным старением и началом деменции? Ответ — гораздо важнее, чем кажется.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина с ноутбуком

Деменция — не часть старости

Хотя многим кажется, что ухудшение памяти с возрастом — это норма, деменция не является естественным последствием старения. Это состояние вызвано повреждением нейронов мозга, что нарушает передачу сигналов между его отделами и остальным телом.

Когда таких повреждений становится слишком много, привычные когнитивные функции начинают страдать — сначала незаметно, затем всё очевиднее.

7 тревожных признаков, на которые стоит обратить внимание

Согласно наблюдениям, независимо от типа деменции, ранние симптомы могут быть схожи:

Серьёзные проблемы с памятью Затруднения с концентрацией или логикой Проблемы с речью и подбором слов Нарушения зрительного восприятия Потеря ориентации во времени и пространстве Эмоциональные перепады и изменения личности Снижение способности выполнять повседневные дела

Если вы или близкий человек сталкиваетесь с несколькими из этих признаков одновременно, важно не списывать это на возраст, а обратиться за консультацией.

Не всякая деменция — болезнь Альцгеймера

Деменция — это не диагноз, а синдром, который может быть вызван более чем 200 различными заболеваниями. Самая известная и распространённая из них — болезнь Альцгеймера, на которую приходится около двух третей всех случаев.

Это заболевание начинает развиваться задолго до появления симптомов. И именно поэтому ранняя диагностика имеет критическое значение для замедления её прогрессирования.

Что влияет на развитие деменции

Возраст — главный фактор, но не единственный

Генетика

Образ жизни и питание

Уровень физической и умственной активности

Состояние сердечно-сосудистой системы

Чем раньше будет замечено изменение поведения или памяти, тем выше шанс замедлить процесс и сохранить качество жизни.

3 интересных факта о деменции:

1 из 3 случаев деменции остаётся недиагностированным - часто из-за незнания симптомов. Физическая активность и тренировка мозга могут отодвинуть проявление болезни на годы. Женщины страдают от деменции чаще, особенно в старших возрастных группах.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

