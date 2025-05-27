Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что давали в советском вагоне-ресторане и почём это было
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Макияж и солнце: какие средства помогут вам не только скрыть недостатки, но и защитить кожу
Нежнее не бывает: ленивые вареники, которые готовятся за полчаса
Хотите спать лучше и не нервничать? Эти цветы не просто украсят сад — они лечат тревожность
Нива 4x4: внедорожник, опередивший своё время
Проверь, стареет ли твой мозг, всего за 90 секунд: этот тест оценит молодость мозга
Больше никакого масла и жарки: эти наггетсы покоряют с первого кусочка
Мойка на доверии: на что смотреть, чтобы не получить царапины в подарок

1 из 3 не догадываются, что уже болеют: тёмная сторона деменции, которую скрывают

2:42
Здоровье

Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом: "А это нормально для возраста — или уже болезнь?" Со временем мы все становимся менее внимательными, забываем имена и даты. Но где проходит та тонкая грань между естественным старением и началом деменции? Ответ — гораздо важнее, чем кажется.

Пожилой мужчина с ноутбуком
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина с ноутбуком

Деменция — не часть старости

Хотя многим кажется, что ухудшение памяти с возрастом — это норма, деменция не является естественным последствием старения. Это состояние вызвано повреждением нейронов мозга, что нарушает передачу сигналов между его отделами и остальным телом.

Когда таких повреждений становится слишком много, привычные когнитивные функции начинают страдать — сначала незаметно, затем всё очевиднее.

7 тревожных признаков, на которые стоит обратить внимание

Согласно наблюдениям, независимо от типа деменции, ранние симптомы могут быть схожи:

  1. Серьёзные проблемы с памятью

  2. Затруднения с концентрацией или логикой

  3. Проблемы с речью и подбором слов

  4. Нарушения зрительного восприятия

  5. Потеря ориентации во времени и пространстве

  6. Эмоциональные перепады и изменения личности

  7. Снижение способности выполнять повседневные дела

Если вы или близкий человек сталкиваетесь с несколькими из этих признаков одновременно, важно не списывать это на возраст, а обратиться за консультацией.

Не всякая деменция — болезнь Альцгеймера

Деменция — это не диагноз, а синдром, который может быть вызван более чем 200 различными заболеваниями. Самая известная и распространённая из них — болезнь Альцгеймера, на которую приходится около двух третей всех случаев.

Это заболевание начинает развиваться задолго до появления симптомов. И именно поэтому ранняя диагностика имеет критическое значение для замедления её прогрессирования.

Что влияет на развитие деменции

  • Возраст — главный фактор, но не единственный

  • Генетика

  • Образ жизни и питание

  • Уровень физической и умственной активности

  • Состояние сердечно-сосудистой системы

Чем раньше будет замечено изменение поведения или памяти, тем выше шанс замедлить процесс и сохранить качество жизни.

3 интересных факта о деменции:

  1. 1 из 3 случаев деменции остаётся недиагностированным - часто из-за незнания симптомов.

  2. Физическая активность и тренировка мозга могут отодвинуть проявление болезни на годы.

  3. Женщины страдают от деменции чаще, особенно в старших возрастных группах.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
Сейчас читают
Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения
Военные новости
Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения Аудио 
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Авто
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге Аудио 
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Домашние животные
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Последние материалы
Seltos на вторичке и с пробегом: с чем рискует столкнуться новый владелец
Этот предмет уберут из школьной программы: в 6-7 классах его больше не будут изучать
Прорастёт в банке, даст урожай на грядке: домашняя рассада батата
Фейковый дебют LADA Iskra: машина уже в салонах, но до руля никто не доберётся
Топ-5 легендарных советских самолётов, которые пугали Запад
1 из 3 не догадываются, что уже болеют: тёмная сторона деменции, которую скрывают
Скорость звука? Дайте что-то посерьёзнее: новый лайнер шокирует мир авиации
Сетка от кротов: секрет, о котором не догадываются дачники
Секрет Лель: зачем певица предлагала Королёвой пососать сушёные бутоны гвоздики
Охотники глазам не верят: по шведскому лесу бродит лось с золотыми рогами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.