1 из 3 не догадываются, что уже болеют: тёмная сторона деменции, которую скрывают

Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом: "А это нормально для возраста — или уже болезнь?" Со временем мы все становимся менее внимательными, забываем имена и даты. Но где проходит та тонкая грань между естественным старением и началом деменции? Ответ — гораздо важнее, чем кажется.
Хотя многим кажется, что ухудшение памяти с возрастом — это норма, деменция не является естественным последствием старения. Это состояние вызвано повреждением нейронов мозга, что нарушает передачу сигналов между его отделами и остальным телом.
Когда таких повреждений становится слишком много, привычные когнитивные функции начинают страдать — сначала незаметно, затем всё очевиднее.
Согласно наблюдениям, независимо от типа деменции, ранние симптомы могут быть схожи:
Серьёзные проблемы с памятью
Затруднения с концентрацией или логикой
Проблемы с речью и подбором слов
Нарушения зрительного восприятия
Потеря ориентации во времени и пространстве
Эмоциональные перепады и изменения личности
Снижение способности выполнять повседневные дела
Если вы или близкий человек сталкиваетесь с несколькими из этих признаков одновременно, важно не списывать это на возраст, а обратиться за консультацией.
Деменция — это не диагноз, а синдром, который может быть вызван более чем 200 различными заболеваниями. Самая известная и распространённая из них — болезнь Альцгеймера, на которую приходится около двух третей всех случаев.
Это заболевание начинает развиваться задолго до появления симптомов. И именно поэтому ранняя диагностика имеет критическое значение для замедления её прогрессирования.
Возраст — главный фактор, но не единственный
Генетика
Образ жизни и питание
Уровень физической и умственной активности
Состояние сердечно-сосудистой системы
Чем раньше будет замечено изменение поведения или памяти, тем выше шанс замедлить процесс и сохранить качество жизни.
1 из 3 случаев деменции остаётся недиагностированным - часто из-за незнания симптомов.
Физическая активность и тренировка мозга могут отодвинуть проявление болезни на годы.
Женщины страдают от деменции чаще, особенно в старших возрастных группах.
Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.