Витаминная бомба со сладким привкусом лета: работает в разы лучше апельсина

В Индии его называют символом любви, удачи и процветания. Дерево, листья и плоды манго веками использовались в традициях и обрядах. Но за экзотической славой стоит нечто большее — впечатляющий набор пользы для организма, который западная наука наконец начинает ценить по достоинству.
Половина плода манго содержит примерно 23 грамма натурального сахара - больше, чем шоколадное печенье. Но вот в чём парадокс: этот сахар не вызывает резких скачков глюкозы в крови. Почему?
Потому что организму нужно расщепить клетчатку, прежде чем добраться до сахара. Это замедляет процесс всасывания и защищает от резкого повышения уровня сахара, как это происходит при употреблении рафинированных сладостей.
Манго уступает яблокам и грушам по содержанию клетчатки — отчасти потому, что его кожуру мы обычно не едим. Однако даже без неё половинка плода обеспечивает около 10% суточной нормы клетчатки, помогая:
нормализовать пищеварение,
снижать уровень холестерина,
поддерживать полезную микрофлору кишечника.
Половинка манго — это 61 мг витамина C, почти как в половине грейпфрута. Витамин не только укрепляет иммунитет, но и помогает усваивать железо из растительной пищи. Например, если сочетать манго со шпинатом или бобовыми — эффективность железа возрастает в разы.
Манго — не чемпион по калию, но его 282 мг в половине плода - достойный показатель. Для сравнения, в среднем банане — около 422 мг.
Калий помогает:
выводить лишнюю жидкость,
снижать давление,
сбалансировать избыток натрия в рационе.
Это важно для профилактики гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Замороженный манго - отличный вариант, если не найти спелый. Главное, чтобы в составе не было добавленного сахара.
Сушёный манго - ловушка: в половине стакана почти 53 г сахара и 255 ккал, что в пять раз выше, чем у свежего.
Проверка на зрелость: слегка надавите пальцем. Если плод немного пружинит — он спелый.
В Индии манго считается священным деревом и используется даже в свадебных ритуалах.
Манго — ближайший "родственник" фисташек и кешью.
Из листьев манго готовят отвар, который применяют в аюрведе для контроля сахара в крови.
Ма́нго - плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.