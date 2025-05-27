Витаминная бомба со сладким привкусом лета: работает в разы лучше апельсина

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Здоровье

В Индии его называют символом любви, удачи и процветания. Дерево, листья и плоды манго веками использовались в традициях и обрядах. Но за экзотической славой стоит нечто большее — впечатляющий набор пользы для организма, который западная наука наконец начинает ценить по достоинству.

Манго
Фото: flickr.com by Prasanth M J, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Манго

Да, в манго много сахара — но это не повод отказываться

Половина плода манго содержит примерно 23 грамма натурального сахара - больше, чем шоколадное печенье. Но вот в чём парадокс: этот сахар не вызывает резких скачков глюкозы в крови. Почему?

Потому что организму нужно расщепить клетчатку, прежде чем добраться до сахара. Это замедляет процесс всасывания и защищает от резкого повышения уровня сахара, как это происходит при употреблении рафинированных сладостей.

Клетчатка, хоть и не рекордная, но "заслуженная"

Манго уступает яблокам и грушам по содержанию клетчатки — отчасти потому, что его кожуру мы обычно не едим. Однако даже без неё половинка плода обеспечивает около 10% суточной нормы клетчатки, помогая:

  • нормализовать пищеварение,

  • снижать уровень холестерина,

  • поддерживать полезную микрофлору кишечника.

Витамин C — не хуже, чем в апельсине

Половинка манго — это 61 мг витамина C, почти как в половине грейпфрута. Витамин не только укрепляет иммунитет, но и помогает усваивать железо из растительной пищи. Например, если сочетать манго со шпинатом или бобовыми — эффективность железа возрастает в разы.

Снижение давления и защита сердца

Манго — не чемпион по калию, но его 282 мг в половине плода - достойный показатель. Для сравнения, в среднем банане — около 422 мг.

Калий помогает:

  • выводить лишнюю жидкость,

  • снижать давление,

  • сбалансировать избыток натрия в рационе.

Это важно для профилактики гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как есть манго с пользой

  • Замороженный манго - отличный вариант, если не найти спелый. Главное, чтобы в составе не было добавленного сахара.

  • Сушёный манго - ловушка: в половине стакана почти 53 г сахара и 255 ккал, что в пять раз выше, чем у свежего.

  • Проверка на зрелость: слегка надавите пальцем. Если плод немного пружинит — он спелый.

3 интересных факта:

  1. В Индии манго считается священным деревом и используется даже в свадебных ритуалах.

  2. Манго — ближайший "родственник" фисташек и кешью.

  3. Из листьев манго готовят отвар, который применяют в аюрведе для контроля сахара в крови.

Уточнения

Ма́нго - плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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