Этот чай пахнет уютом, бодрит лучше кофе и чистит дыхание: испанский рецепт

В Испании чай долгое время считался лекарственным средством. Его пили в постели — с простудой или расстройством желудка. Однако времена меняются. Сегодня чай — это ритуал, культура, аромат и удовольствие. И, похоже, новая звезда на горизонте — мандариновый чай с корицей, уже завоевавший летние подборки инфлюенсеров и ТикТок.
Хотя Испания всегда оставалась верна кофе и горячему шоколаду, чай проник в страну ещё в XVIII веке — благодаря английской и французской моде. Аристократия пила чай в фарфоровых чашках, но широкой популярности напиток не получил. Лишь со временем чай стал доступным каждому, но так и не занял первое место в испанской чашке.
Сегодня ситуация меняется: появляются чайные бутики, дегустации, коллекционные сорта. А в центре внимания — чай, который готовится из простых ингредиентов, но обладает множеством полезных свойств.
Потому что он стал вирусным напитком лета. Рецепт распространился по соцсетям и быстро получил популярность за счёт простоты, вкуса и пользы. Сочетание цитрусовой свежести и пряной корицы не только радует вкус, но и даёт ощутимый эффект.
Улучшает пищеварение
Помогает при вздутии, тяжести и стимулирует выработку жёлчи.
Укрепляет иммунитет
Благодаря витамину C и антиоксидантам поддерживает защиту организма.
Стабилизирует уровень сахара в крови
Повышает чувствительность к инсулину и помогает контролировать глюкозу.
Освежает дыхание
Антибактериальные свойства обоих компонентов избавляют от неприятного запаха.
Успокаивает и улучшает настроение
Цитрусовый аромат с коричной теплотой действует расслабляюще.
Вам понадобится:
1 ч. л. сухой (или свежей, хорошо вымытой) мандариновой кожуры
1 палочка корицы (или ½ ч. л. молотой)
1 стакан воды
Доведите воду до кипения.
Добавьте мандариновую кожуру и корицу.
Убавьте огонь и варите 5-10 минут.
Процедите напиток и дайте постоять 2 минуты.
Пейте тёплым утром или холодным вечером — и вы поймёте, почему этот чай стал летним хитом.
В мандариновой кожуре в 3 раза больше антиоксидантов, чем в мякоти.
Корица помогает ускорить метаболизм и нередко используется в диетах.
В Китае кожуру цитрусов используют в медицине уже более 2000 лет.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.