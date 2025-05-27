Этот чай пахнет уютом, бодрит лучше кофе и чистит дыхание: испанский рецепт

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Испании чай долгое время считался лекарственным средством. Его пили в постели — с простудой или расстройством желудка. Однако времена меняются. Сегодня чай — это ритуал, культура, аромат и удовольствие. И, похоже, новая звезда на горизонте — мандариновый чай с корицей, уже завоевавший летние подборки инфлюенсеров и ТикТок.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кофе с корицей

Как всё начиналось

Хотя Испания всегда оставалась верна кофе и горячему шоколаду, чай проник в страну ещё в XVIII веке — благодаря английской и французской моде. Аристократия пила чай в фарфоровых чашках, но широкой популярности напиток не получил. Лишь со временем чай стал доступным каждому, но так и не занял первое место в испанской чашке.

Сегодня ситуация меняется: появляются чайные бутики, дегустации, коллекционные сорта. А в центре внимания — чай, который готовится из простых ингредиентов, но обладает множеством полезных свойств.

Почему все говорят о чае из мандариновой кожуры

Потому что он стал вирусным напитком лета. Рецепт распространился по соцсетям и быстро получил популярность за счёт простоты, вкуса и пользы. Сочетание цитрусовой свежести и пряной корицы не только радует вкус, но и даёт ощутимый эффект.

Вот чем может похвастаться этот чай:

Улучшает пищеварение

Помогает при вздутии, тяжести и стимулирует выработку жёлчи.

Укрепляет иммунитет

Благодаря витамину C и антиоксидантам поддерживает защиту организма.

Стабилизирует уровень сахара в крови

Повышает чувствительность к инсулину и помогает контролировать глюкозу.

Освежает дыхание

Антибактериальные свойства обоих компонентов избавляют от неприятного запаха.

Успокаивает и улучшает настроение

Цитрусовый аромат с коричной теплотой действует расслабляюще.

Как приготовить

Вам понадобится:

1 ч. л. сухой (или свежей, хорошо вымытой) мандариновой кожуры

1 палочка корицы (или ½ ч. л. молотой)

1 стакан воды

Инструкция:

Доведите воду до кипения. Добавьте мандариновую кожуру и корицу. Убавьте огонь и варите 5-10 минут. Процедите напиток и дайте постоять 2 минуты.

Пейте тёплым утром или холодным вечером — и вы поймёте, почему этот чай стал летним хитом.

3 интересных факта:

В мандариновой кожуре в 3 раза больше антиоксидантов, чем в мякоти. Корица помогает ускорить метаболизм и нередко используется в диетах. В Китае кожуру цитрусов используют в медицине уже более 2000 лет.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

