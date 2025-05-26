Зубы крошатся, дыхание меняется: побочный эффект Ozempic пугает пациентов

Пока мир восхищён быстрыми результатами похудения, связанными с приёмом Ozempic, врачи всё чаще поднимают тревогу по поводу неожиданных последствий. Один из них — новое явление, получившее народное название "зубы Оземпика".
Изначально Ozempic был создан для лечения диабета 2 типа. Его действующее вещество, семаглутид, относится к группе агонистов рецепторов GLP-1. Оно замедляет пищеварение, снижает аппетит и способствует снижению веса. Препарат стал невероятно популярен, особенно после одобрения FDA и вирусного эффекта в соцсетях. В Великобритании, например, около 5% взрослых уже использовали инъекции GLP-1 аналогов, включая Wegovy и Mounjaro.
Однако всё чаще пациенты жалуются на неожиданный побочный эффект, напрямую не указанный в инструкции.
Это не медицинский термин, а обиходное выражение, которым пациенты и врачи называют резкое ухудшение состояния полости рта при использовании семаглутида:
Кариес и разрушение зубов
Сухость во рту
Неприятный запах
Проблемы с дёснами
По словам стоматолога Сандипа Сачара, всё больше пациентов, принимающих Ozempic, приходят с жалобами на ухудшение состояния зубов:
"Хотя прямых научных данных пока нет, в клинической практике мы видим растущую связь между приёмом Ozempic и стоматологическими проблемами".
Основная гипотеза — снижение выработки слюны, вызванное действием препарата. Это делает ротовую полость более уязвимой:
Слюна естественным образом очищает зубы, защищая их от бактерий;
При её дефиците возникает "сухость во рту", известная как ксеростомия;
Это состояние способствует ускоренному разрушению эмали, развитию гингивита и неприятному запаху.
Спрос на препараты GLP-1 растёт лавинообразно. Но вместе с ним появляются и новые проблемы, о которых раньше никто не говорил. Стоматологи уже начинают пересматривать подход к пациентам, принимающим препараты для похудения.
Слюна содержит ферменты и минералы, защищающие зубную эмаль от кислот и бактерий. Её снижение — серьёзный фактор риска.
Люди с ксеростомией в 2-3 раза чаще сталкиваются с кариесом и заболеваниями дёсен.
Препараты на основе семаглутида могут влиять на работу не только ЖКТ, но и слюнных желёз — этот эффект пока изучается.
Семаглути́д - лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.
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