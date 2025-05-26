Жир уходит с живота сам собой: секрет прячется в стакане яркого напитка

3:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пока одни продукты лишь усиливают воспаление в организме, другие способны его снизить. Сегодня всё больше внимания привлекает модный напиток, который, по словам диетолога, может помочь в борьбе с воспалением и даже с жиром в области талии. Но насколько это правда — и не скрывается ли за этим очередной интернет-миф?

Фото: flickr.com by Wanna Be Creative, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ чай

Напиток, набирающий популярность в борьбе с "животом"

Если избавиться от жира на животе вам никак не удаётся, возможно, стоит попробовать эту простую в приготовлении, но богатую на активные вещества смесь. Говорят, она помогает уменьшить воспаление и, как следствие, объёмы в талии.

Что входит в состав:

Свежая куркума с чёрным перцем - мощный противовоспалительный дуэт;

Имбирь - улучшает пищеварение и снимает воспаления;

Амла (индийский крыжовник) - один из лидеров по содержанию природного витамина C;

Апельсиновый сок - придаёт вкуса и насыщает антиоксидантами.

Как приготовить: очищенные куркуму и имбирь измельчают в блендере, добавляют амлу и сок, при необходимости — немного воды. Получившуюся смесь процеживают и пьют. Всё просто. Но неужели это действительно работает?

Воспаление — скрытая причина накопления жира

Диетолог Жюли Буэ поясняет:

"Хроническое воспаление низкой интенсивности — частое и коварное явление. Оно может вызвать инсулинорезистентность и провоцирует накопление жира, особенно в области живота. Причиной могут стать переработанные продукты, избыток сахара, стресс и даже нехватка сна."

Также повышается уровень кортизола — гормона стресса, который способствует ещё большему отложению жиров и другим неблагоприятным эффектам.

Один напиток — не волшебная палочка

Даже самый полезный сок не заменит здоровое питание. Диетолог подчёркивает:

"Этот напиток может быть частью здорового образа жизни. Он действительно содержит компоненты, снижающие воспаление. Но сам по себе он не даст устойчивого результата без регулярной физической активности, сна и полноценного рациона."

Кстати, пить фруктовые соки без клетчатки (особенно натощак) может, наоборот, вызвать скачки сахара в крови и усилить чувство голода в течение дня.

Что поможет бороться с воспалением и жиром на животе:

Свежие овощи и фрукты;

Продукты, богатые белком: рыба, яйца, бобовые;

Источники омега-3: льняное масло, грецкие орехи, жирная рыба;

Цельнозерновые продукты, семена, богатые клетчаткой.

А вот что лучше исключить:

Продукты с добавленным сахаром;

Полуфабрикаты и фастфуд;

Избыток красного мяса.

Важно также не пропускать приёмы пищи, употреблять достаточное количество воды и включать белки в каждый приём пищи — это помогает дольше сохранять сытость.

3 интересных факта:

Пиперин из чёрного перца увеличивает усвоение куркумина из куркумы почти в 20 раз. Амла содержит в 20 раз больше витамина C, чем апельсин. Имбирь может снизить уровень воспалительных маркеров в организме уже через 7 дней регулярного употребления.

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).



Аюрве́да (आयुर्वेदः от санскр. आयुस् "āyus" и वेद "veda" — "знание жизни", "наука о долголетии", или "знание продолжительности жизни") — система альтернативной медицины с историческими корнями в Индии.



Филлантус эмблика(лат Phyllanthus emblica, syn. Emblica officinalis) — плодовое дерево, один из видов рода Филлантус. Другие названия: амла, амалаки, индийский крыжовник, эмблика, миробалан серый.

