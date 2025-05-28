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Как включение любимых блюд в рацион помогает худеть: можно даже торты, бисквиты и жареную курицу

4:48
Здоровье

Многие люди, стремящиеся сбросить вес, сталкиваются с проблемой постоянного желания есть, особенно что-то вкусное и калорийное. Даже те, кто решительно настроен следовать диете, часто чувствуют, что проигрывают эту борьбу. Однако новое исследование, проведённое в Университете Иллинойса, предлагает неожиданный взгляд на этот вопрос. Учёные утверждают, что наслаждение любимыми десертами может стать ключом к успешной диете.

Шоколадный пирог
Фото: commons.wikimedia.org by FotoosVanRobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколадный пирог

Исследование, опубликованное в журнале "Physiology and Behavior", показало, что участники, включавшие небольшие порции своих любимых блюд в сбалансированный рацион, потеряли больше веса, чем те, кто этого не делал. Более того, их желание есть оставалось низким даже спустя год после завершения диеты.

Как работает стратегия включения

В исследовании участвовали люди с ожирением в возрасте от 18 до 75 лет с сопутствующими заболеваниями, такими как гипертония и диабет. Учёные обнаружили, что сильное желание есть является серьёзным препятствием на пути к снижению веса. Даже если человек способен контролировать своё желание и худеть, возвращение тяги может привести к набору веса.

Предыдущие исследования показывали, что тяга к еде уменьшается по мере снижения веса, но оставалось неясным, сохраняется ли этот эффект после достижения цели или прекращения диеты. Накамура и Альфузан решили более детально изучить этот вопрос и выяснить, действительно ли снижение тяги к еде способствует более устойчивому похудению.

Программа EMPOWER: индивидуальный подход

Программа EMPOWER, использованная в исследовании, помогает людям принимать обоснованные решения о выборе продуктов. Участники использовали инструмент визуализации данных для анализа белков, волокон и калорий в продуктах, что помогало улучшить питание и снизить калорийность рациона.

В течение первого года участники посетили 22 онлайн-сессии по питанию, разработанные учёными из Центра инноваций в преподавании и обучении. Эти сессии включали стратегии борьбы с тягой к еде.

Умные инструменты и образование против тяги к еде

Накамура отметил, что хаотичное питание трудно контролировать. Некоторые диеты исключают определённые продукты, но в программе EMPOWER используется стратегия включения, где участники включают небольшие порции желаемых блюд в сбалансированный рацион.

Каждые шесть месяцев участники заполняли анкету о своих предпочтениях в еде, включая продукты с высоким содержанием жиров (хот-доги, жареная курица), фастфуд (гамбургеры, чипсы), сладости (торты, печенье) и продукты с высоким содержанием углеводов (бисквиты, блины).

Включение вместо исключения: стратегия, которая работает

Исследователи также оценивали частоту и интенсивность желаний участников с помощью опроса. Участники оценивали свои утверждения, такие как "Когда у меня возникает желание есть, я планирую поесть" или "У меня нет силы воли противостоять желанию есть", по шкале от 1 (никогда) до 6 (всегда). Интенсивность желаний каждого участника рассчитывалась путём суммирования баллов по всем 15 утверждениям.

Участники ежедневно взвешивались после пробуждения и перед завтраком с помощью весов с Wi-Fi, которые передавали данные исследователям.

Отслеживание прогресса: тяга, сила воли и ежедневные взвешивания

Всего в программе приняли участие 30 человек, из которых 24 завершили первый год. В среднем они потеряли 7,9% от начального веса. Из них 20 человек продолжили программу поддержания веса, но некоторые восстановили часть потерянного, и их средняя потеря составила 6,7%.

Участники, потерявшие более 5% веса, заметили последовательное снижение частоты и интенсивности желаний. Тяга к еде, особенно к сладостям и углеводам, уменьшалась во время похудения и стабилизировалась во время поддержания веса.

Результаты, которые сохраняются: потеря веса и долгосрочное снижение тяги к еде

Эти результаты показывают, что стратегия включения небольших порций любимых блюд в сбалансированный рацион может быть эффективным способом борьбы с тягой к еде и способствовать более устойчивому похудению.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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