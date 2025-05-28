Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых страшных легковушек всех времён
В каких странах больше всего тратят на еду туристы и на какие кухни больше всего обращают внимание
Один щелчок — и ваш двигатель замолчит: как ремень ГРМ предупреждает о беде
Как включение любимых блюд в рацион помогает худеть: можно даже торты, бисквиты и жареную курицу
Алко-мармелад в форме мишек: десерт, который станет героем вечеринки
Первое желание — сбежать: Светлана Ходченкова призналась, почему ненавидит светские рауты
Не все псы одинаковы: 10 самых ленивых и независимые собаки в одном списке
Оставьте стресс за дверью: эти растения в спальне гарантируют расслабление и хороший сон
Запусти поток удачи у себя дома: 5 фэншуй-штучек, которые улучшат энергетику пространства

Как всего 2 порции рыбы в неделю могут продлить вашу жизнь на 42% — вот что выяснили ученые

2:31
Здоровье

Белок — ключевой элемент сбалансированного питания, который помогает поддерживать уровень энергии и улучшает общее самочувствие. Однако правильное питание может не только улучшить здоровье, но и продлить жизнь. Сосредоточение на качественных источниках белка может стать важным шагом на пути к долголетию.

Треска в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Треска в духовке

Доктор Юн, известный пластический хирург и популярный блогер в TikTok, подчеркивает важность выбора правильных типов белка. Он отмечает, что дело не только в количестве белка, но и в его качестве. Замена жирного и переработанного мяса, такого как бекон и сосиски, на рыбу может стать отличным способом улучшить рацион и добавить годы к жизни.

Исследование, проведенное в Университете Вулверхэмптона, подтверждает эту идею. Оно показало, что у пожилых людей, регулярно употребляющих рыбу, продолжительность жизни увеличивается. В исследовании приняли участие 4165 человек старше 60 лет из Китая. Те, кто ел рыбу хотя бы два раза в неделю, имели на 42% меньший риск смертности по сравнению с теми, кто не ел рыбу в течение предыдущих двух лет, сообщает gbnews.com.

Клиника Майо также рекомендует включать рыбу в рацион для поддержания здоровья сердца. Употребление рыбы два раза в неделю может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя некоторые люди могут беспокоиться о содержании ртути или других загрязняющих веществ в рыбе, врачи считают, что польза от употребления рыбы обычно перевешивает возможные риски.

Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, помогает уменьшить воспаление в организме и поддерживает здоровье кровеносных сосудов. Лучшие сорта рыбы для регулярного употребления включают:

  • Лосось
  • Сардины
  • Атлантическая скумбрия
  • Треска
  • Сельдь
  • Озерная форель
  • Консервированный светлый тунец

Однако есть и виды рыбы, которые лучше избегать из-за высокого содержания ртути:

  • Акула
  • Марлин
  • Рыба-меч
  • Королевская макрель

Если рыба вам не нравится, не стоит отчаиваться. Грецкие орехи, злаки, зеленые листовые овощи и семена чиа также являются отличными источниками омега-3 жирных кислот. Они могут стать отличной заменой рыбе и помочь вам поддерживать здоровье.

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых. 

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Еременко Валерий
Заведующий отделением пластической хирургии
Сейчас читают
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Военные новости
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Аудио 
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Домашние животные
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания Аудио 
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Авто
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Венгрия направила полицейский спецназ в Республику Сербскую. Новая война в Боснии? Любовь Степушова Об этом не заикайся: Зеленский летит в Германию, но Таурусов не привезёт Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Последние материалы
В каких странах больше всего тратят на еду туристы и на какие кухни больше всего обращают внимание
Один щелчок — и ваш двигатель замолчит: как ремень ГРМ предупреждает о беде
Как включение любимых блюд в рацион помогает худеть: можно даже торты, бисквиты и жареную курицу
Алко-мармелад в форме мишек: десерт, который станет героем вечеринки
Первое желание — сбежать: Светлана Ходченкова призналась, почему ненавидит светские рауты
Не все псы одинаковы: 10 самых ленивых и независимые собаки в одном списке
Оставьте стресс за дверью: эти растения в спальне гарантируют расслабление и хороший сон
Запусти поток удачи у себя дома: 5 фэншуй-штучек, которые улучшат энергетику пространства
Коллекционный рынок: вот как одна монета может стоить 1000 евро
Икарус vs ЛАЗ: битва автобусов в советском городском транспорте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.