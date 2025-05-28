Как всего 2 порции рыбы в неделю могут продлить вашу жизнь на 42% — вот что выяснили ученые

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Белок — ключевой элемент сбалансированного питания, который помогает поддерживать уровень энергии и улучшает общее самочувствие. Однако правильное питание может не только улучшить здоровье, но и продлить жизнь. Сосредоточение на качественных источниках белка может стать важным шагом на пути к долголетию.

Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Треска в духовке

Доктор Юн, известный пластический хирург и популярный блогер в TikTok, подчеркивает важность выбора правильных типов белка. Он отмечает, что дело не только в количестве белка, но и в его качестве. Замена жирного и переработанного мяса, такого как бекон и сосиски, на рыбу может стать отличным способом улучшить рацион и добавить годы к жизни.

Исследование, проведенное в Университете Вулверхэмптона, подтверждает эту идею. Оно показало, что у пожилых людей, регулярно употребляющих рыбу, продолжительность жизни увеличивается. В исследовании приняли участие 4165 человек старше 60 лет из Китая. Те, кто ел рыбу хотя бы два раза в неделю, имели на 42% меньший риск смертности по сравнению с теми, кто не ел рыбу в течение предыдущих двух лет, сообщает gbnews.com.

Клиника Майо также рекомендует включать рыбу в рацион для поддержания здоровья сердца. Употребление рыбы два раза в неделю может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя некоторые люди могут беспокоиться о содержании ртути или других загрязняющих веществ в рыбе, врачи считают, что польза от употребления рыбы обычно перевешивает возможные риски.

Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, помогает уменьшить воспаление в организме и поддерживает здоровье кровеносных сосудов. Лучшие сорта рыбы для регулярного употребления включают:

Лосось

Сардины

Атлантическая скумбрия

Треска

Сельдь

Озерная форель

Консервированный светлый тунец

Однако есть и виды рыбы, которые лучше избегать из-за высокого содержания ртути:

Акула

Марлин

Рыба-меч

Королевская макрель

Если рыба вам не нравится, не стоит отчаиваться. Грецкие орехи, злаки, зеленые листовые овощи и семена чиа также являются отличными источниками омега-3 жирных кислот. Они могут стать отличной заменой рыбе и помочь вам поддерживать здоровье.

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.



Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.



