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Секреты сытости: эти 5 продуктов усмирят аппетит без подсчета калорий

2:26
Здоровье

Эксперт по снижению веса перечислил пять продуктов, которые помогают людям дольше чувствовать сытость без необходимости подсчета калорий.

Томатный суп с фасолью
Фото: commons.wikimedia.org by Scott Veg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Томатный суп с фасолью

По словам профессора Франклина Джозефа, руководителя клиники снижения веса доктора Фрэнка и врача-консультанта, слова которого приводит gbnews.com, постоянное чувство голода часто связано с неправильным выбором продуктов.

Профессор утверждает, что ключ к уменьшению порций без дискомфорта — это выбор продуктов, которые надолго сохраняют ощущение сытости.

"Эти пять продуктов оказывают влияние на биологические процессы в организме, помогая чувствовать сытость и контролировать аппетит без необходимости подсчета калорий", — отметил он.

  1. Овес занимает первое место в списке продуктов для контроля аппетита. Он содержит растворимую клетчатку, которая замедляет процесс пищеварения и способствует длительному чувству сытости. Кроме того, бета-глюкан в овсе помогает стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая резкие перепады энергии, которые могут вызывать голод.
  2. Чечевица и фасоль также являются важными продуктами для снижения аппетита. Они богаты клетчаткой и растительным белком, что способствует длительному перевариванию и запускает выработку гормонов сытости. Блюда с бобовыми помогают уменьшить чувство голода в конце дня.
  3. Сырые овощи, такие как морковь, сельдерей, огурец и перец, занимают третье место в списке. Они имеют большой объем при низкой калорийности, а процесс жевания стимулирует сигналы сытости в мозге.
  4. Яйца также являются эффективным продуктом для контроля аппетита благодаря высокому содержанию белка. Завтрак с яйцами помогает уменьшить количество потребляемой пищи в течение дня. Исследования показывают, что яйца более насыщают, чем тосты или хлопья.
  5. Воздушная кукуруза без масла и сахара занимает пятое место в списке. Несмотря на низкую калорийность, она обладает большим объемом, что помогает уменьшить количество потребляемой пищи.


Профессор Джозеф подчеркивает, что для успешного снижения веса важно выбирать продукты, которые способствуют длительному чувству сытости, а не просто уменьшать размер порций.

Уточнения

Аппети́т (от лат. appetitus — «стремление; желание») — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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