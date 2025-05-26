Жир с живота уйдёт, пока вы спите — если выпить это

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето на носу, а живот всё не уходит? Этот домашний напиток обещает помочь. Он ускоряет обмен веществ, уменьшает тягу к сладкому и помогает организму сжигать жир — особенно в области живота. Главное — пить его вечером, перед сном.

Фото: freepik is licensed under public domain имбирный чай

Почему именно вечером

Ночью организм отдыхает, но метаболизм продолжает работать. Этот напиток запускает мягкий детокс, помогает переварить вечернюю еду и стимулирует сжигание калорий, пока вы спите. Особенно полезен тем, кто страдает от вечернего переедания или "замедленного" обмена веществ.

Ингредиенты на 1 литр:

Вода — 1 литр

Лимоны — 2 шт.

Имбирь (тёртый) — 2,5 см корня

Чёрный перец — 1/2 ч. л.

Мёд — 1 ч. л.

Сок лимона — 1 ч. л.

Как приготовить:

Вскипятите воду в кастрюле. Выжмите сок из лимонов и отложите. Лимонную кожуру нарежьте и положите в воду. Добавьте тёртый имбирь и чёрный перец. Кипятите 5 минут, пока кожура не станет мягкой. Процедите напиток и остудите до комфортной температуры. В тёплый отвар добавьте мёд и лимонный сок.

Как пить:

Пейте один стакан вечером, примерно за час до сна. Если боитесь ночных походов в туалет — пейте его за 2-3 часа до сна или утром натощак.

Чем полезен:

Ускоряет обмен веществ

Подавляет вечерный аппетит и тягу к сладкому

Способствует мягкому очищению организма

Стимулирует сжигание жира в области живота

Помогает пищеварению и уменьшает вздутие

Уточнения

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

