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Жир с живота уйдёт, пока вы спите — если выпить это

1:44
Здоровье

Лето на носу, а живот всё не уходит? Этот домашний напиток обещает помочь. Он ускоряет обмен веществ, уменьшает тягу к сладкому и помогает организму сжигать жир — особенно в области живота. Главное — пить его вечером, перед сном.

имбирный чай
Фото: freepik is licensed under public domain
имбирный чай

Почему именно вечером

Ночью организм отдыхает, но метаболизм продолжает работать. Этот напиток запускает мягкий детокс, помогает переварить вечернюю еду и стимулирует сжигание калорий, пока вы спите. Особенно полезен тем, кто страдает от вечернего переедания или "замедленного" обмена веществ.

Ингредиенты на 1 литр:

  • Вода — 1 литр

  • Лимоны — 2 шт.

  • Имбирь (тёртый) — 2,5 см корня

  • Чёрный перец — 1/2 ч. л.

  • Мёд — 1 ч. л.

  • Сок лимона — 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Вскипятите воду в кастрюле.

  2. Выжмите сок из лимонов и отложите.

  3. Лимонную кожуру нарежьте и положите в воду.

  4. Добавьте тёртый имбирь и чёрный перец.

  5. Кипятите 5 минут, пока кожура не станет мягкой.

  6. Процедите напиток и остудите до комфортной температуры.

  7. В тёплый отвар добавьте мёд и лимонный сок.

Как пить:

Пейте один стакан вечером, примерно за час до сна. Если боитесь ночных походов в туалет — пейте его за 2-3 часа до сна или утром натощак.

Чем полезен:

  • Ускоряет обмен веществ

  • Подавляет вечерный аппетит и тягу к сладкому

  • Способствует мягкому очищению организма

  • Стимулирует сжигание жира в области живота

  • Помогает пищеварению и уменьшает вздутие

Уточнения

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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