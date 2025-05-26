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Прожить до 100 без спортзала: эта привычка важнее, чем тренировки

1:32
Здоровье

Марафон в спортзале, трекеры калорий и изнуряющие упражнения? По мнению эксперта по долголетию доктора Гарета Ная, всё это может быть вторично. Настоящий секрет долгой жизни — в том, что вы делаете вне спортзала, каждый день, без напряжения и плана тренировок.

Тренировка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тренировка

Долголетие — не в генах и не в зале

Доктор Най, биомедицинский исследователь, утверждает: интенсивные тренировки не гарантируют здоровья и долголетия. Главное — не застывать. Он вводит понятие "полноценный уровень активности": когда вы двигаетесь весь день, а не час на беговой дорожке.

Даже если вы регулярно ходите в спортзал, но остальное время проводите сидя — риски для здоровья сохраняются, сообщает Медпульс.

Как работает "движение без плана"

  • Вставайте и проходите пару минут каждые полчаса

  • Меняйте маршрут, чтобы пройти больше шагов

  • Используйте стоячий стол

  • Делайте растяжку между делами

  • Замените лифт на лестницу

Это не спорт — это новая норма движения.

Сон, еда и гены — тоже важны

Кроме движения, доктор Най выделяет три ключа к долголетию:

  1. Качественный сон - восстановление важно

  2. Рацион - даже замороженные овощи лучше, чем никакие

  3. Генетическая осведомлённость - понимание рисков по наследству

Главное не забывать:

Не нужно становиться спортсменом, чтобы прожить долго. Просто двигайтесь чаще и осознанно — каждый день.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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