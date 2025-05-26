Прожить до 100 без спортзала: эта привычка важнее, чем тренировки

Марафон в спортзале, трекеры калорий и изнуряющие упражнения? По мнению эксперта по долголетию доктора Гарета Ная, всё это может быть вторично. Настоящий секрет долгой жизни — в том, что вы делаете вне спортзала, каждый день, без напряжения и плана тренировок.
Доктор Най, биомедицинский исследователь, утверждает: интенсивные тренировки не гарантируют здоровья и долголетия. Главное — не застывать. Он вводит понятие "полноценный уровень активности": когда вы двигаетесь весь день, а не час на беговой дорожке.
Даже если вы регулярно ходите в спортзал, но остальное время проводите сидя — риски для здоровья сохраняются, сообщает Медпульс.
Вставайте и проходите пару минут каждые полчаса
Меняйте маршрут, чтобы пройти больше шагов
Используйте стоячий стол
Делайте растяжку между делами
Замените лифт на лестницу
Это не спорт — это новая норма движения.
Кроме движения, доктор Най выделяет три ключа к долголетию:
Качественный сон - восстановление важно
Рацион - даже замороженные овощи лучше, чем никакие
Генетическая осведомлённость - понимание рисков по наследству
Не нужно становиться спортсменом, чтобы прожить долго. Просто двигайтесь чаще и осознанно — каждый день.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.