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Вроде как совсем обычный фрукт, но с давлением делает невозможное

4:52
Здоровье

Может ли такой привычный фрукт, как банан, реально снижать артериальное давление? Научные данные говорят — да, и даже больше: банан способен не только мягко нормализовать давление, но и оказывать комплексное положительное влияние на сердце, сосуды и общее состояние организма.

Врач измеряет давление
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач измеряет давление

Банан — сладкий союзник сердца

Банан давно признан полезным продуктом благодаря богатому составу. Он содержит витамины A, B6, C, пищевые волокна, антиоксиданты и важные микроэлементы — калий, магний, фосфор. Особенно ценен банан именно высоким содержанием калия, который играет ключевую роль в регуляции артериального давления. В одной средней банане — около 358 мг калия, что составляет примерно 9% от суточной нормы.

Как показало исследование, опубликованное в International Journal of Biosciences, банан легко усваивается, практически не содержит жиров, а его регулярное потребление оказывает мягкое гипотензивное (снижающее давление) действие. Более того, полезными свойствами обладают не только плоды: кожура содержит дофамин и серотонин, листья применяются при лечении кожных аллергий и ожогов, а цветы могут облегчать состояние при бронхите и диабете.

Калий против натрия: как работает механизм снижения давления

Новое исследование, опубликованное в American Journal of Physiology-Renal Physiology, подтверждает: увеличение потребления калия при одновременном снижении натрия в рационе способствует нормализации давления.

"Натрий повышает артериальное давление, а калий — снижает. Баланс между ними крайне важен", — подчёркивает Доктор Дэниел Джонс, профессор Университета Миссисипи.

Этот вывод полностью подтверждается клиническими наблюдениями. Дело в том, что калий способствует выведению натрия из организма и расслаблению стенок сосудов, благодаря чему давление естественным образом снижается.

Кстати, банан — далеко не единственный продукт с высоким содержанием калия. Среди других полезных источников:

  • Картофель с кожурой - 925 мг калия

  • Чечевица (1 чашка) - 366 мг

  • Курага (полчашки) - 378 мг

  • Изюм (четверть чашки) - 307 мг

  • Тыква (1 чашка варёной) - 296 мг

  • Авокадо, брокколи, шпинат - тоже отличные варианты

Гендерные и возрастные различия в реакции на калий

Интересно, что влияние натрия и калия на организм может отличаться у мужчин и женщин:

"До менопаузы женщины обычно менее чувствительны к натрию, чем мужчины. Но после 60 лет риск гипертонии у женщин резко возрастает и может превышать таковой у мужчин", — отмечает диетолог Яси Ансари (UCLA Health).

Это открытие подчёркивает важность персонализированного подхода к питанию и профилактике заболеваний — особенно для пожилых женщин.

Можно ли есть бананы каждый день

Ежедневное употребление банана считается безопасным для большинства людей и может принести заметную пользу. Однако есть нюанс: одного банана в день недостаточно для покрытия суточной потребности в калии, особенно если рацион в остальном беден полезными микроэлементами.

"Банан — хороший источник калия, но не единственный. Чтобы достичь нужного уровня, нужно включать в рацион и другие богатые калием продукты", — поясняет доктор Джонс.

Важно соблюдать баланс: чрезмерное потребление калия (особенно в виде добавок) может привести к гиперкалиемии — повышенному уровню калия в крови, что опасно при заболеваниях почек.

Дополнительные плюсы банана

Банан — это не только про давление:

  • обладает антиоксидантными, противовоспалительными и даже антиканцерогенными свойствами;

  • улучшает здоровье кишечника за счёт содержания пищевых волокон и природных пробиотиков;

  • способствует снижению уровня "плохого" холестерина;

  • имеет низкий гликемический индекс, подходит людям с диабетом или тем, кто следит за весом;

  • повышает настроение благодаря содержанию триптофана — предшественника серотонина.

Как включить банан в рацион

Чтобы не надоедало, сочетайте бананы с другими продуктами:

  • нарезайте в овсянку или смузи;

  • добавляйте к арахисовому или миндальному маслу;

  • используйте в выпечке или в качестве сладкой закуски после тренировки.

Так вы получите не только пользу, но и удовольствие.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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