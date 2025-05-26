Голод, токсины, депрессия: узнай все об опасности быстрого похудения в этой статье

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Каждый год, когда солнце начинает пригревать сильнее и календарь отсчитывает последние дни до пляжного сезона, миллионы людей бросаются в ожесточенную борьбу с лишними килограммами.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Обещания "минус 10 кг за неделю" в Instagram и Youtube кажутся спасением, но на деле скрывают настоящую угрозу здоровью. Врачи бьют тревогу: стремительное похудение не делает тело красивым — оно его разрушает изнутри.

По словам ассистента кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ульяны Маховой, погоня за быстрым результатом оборачивается катастрофой для организма. Экстремальные диеты, которые обещают "идеальную фигуру к лету", запускают цепную реакцию опасных изменений. Об этом она рассказала РИА Новости.

Первое, что страдает, — печень и почки. Дело в том, что жировая ткань — не просто запас калорий, а хранилище токсинов, накопленных годами: тяжелые металлы из городского воздуха, пестициды из еды, химикаты из косметики. Когда жир, начинает "таять", ядовитые вещества хлынут в кровь и перегрузят важнейшие фильтры организма — печень и почки.

Последствия интоксикации не заставят себя ждать: изнуряющие мигрени, постоянная усталость, тошнота, сыпь на коже и необъяснимая раздражительность. Но это лишь вершина айсберга. Главная ловушка быстрого похудения — обманчивая "статистика первых дней". Когда весы показывают "минус 5 кг за неделю", большинство ликует, не подозревая, что до 90% этого "похудения" — не жир, а вода. Обезвоживание моментально бьёт по почкам, вызывает головные боли и превращает человека в "ходячий труп" — вялым, апатичным и совершенно неработоспособным.

Но хуже всего, что организм не отпускает ситуацию просто так. Во время экстремальных диет тело переходит в режим "чрезвычайного положения" и начинает разрушать самое ценное — мышечную массу. А вместе с ней — силу, осанку и скорость обмена веществ.

Вы спросите: зачем это страшно? Да потому что каждый потерянный килограмм мышц приближает вас… к набору новых килограммов жира. Почему? Метаболизм замедляется до критической отметки, и организм начинает экономить энергию всеми доступными способами. Прощай, красивое тело — здравствуй, "энергосберегающий режим".

Ульяна Махова предупреждает: дефицит витаминов и минералов буквально "обесточивает" организм. Иммунитет падает, раны заживают медленнее, кости теряют плотность (прощай, кальций и витамин D!), а любое ОРВИ превращается в катастрофу. Но и это не конец.

Быстрое похудение незаметно подсаживает человека на "гормональные качели": чувство голода становится нестерпимым, усталость хронической, а раздражительность — нормой жизни. Риск свалиться в пищевые расстройства (анорексия, булимия) возрастает в разы.

Отдельная история — сердце и сосуды.

Электролитный дисбаланс от стремительного похудения провоцирует скачки давления, аритмию и прочие "сюрпризы" от сердечно-сосудистой системы. А когда диета наконец заканчивается, начинается самое интересное: "эффект йо-йо". Вес возвращается не просто назад — он приходит с друзьями (дополнительными килограммами). И вот тогда человек попадает в замкнутый круг: "похудел — набрал — похудел ещё сильнее — сломал здоровье".

По словам Маховой, истинная цена "быстрой красоты" — это не только подкожный жир, но и:

Отравление токсинами, накопившимися за годы.

Разрушение мышц и костей.

Сбой метаболизма на годы вперёд.

Истощение психики до депрессии.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

