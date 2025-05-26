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Всего три короткие ночи — и ваша кровь уже не та: что меняется внутри организма

4:05
Здоровье

Недосып убивает не сразу — он делает это тихо, через кровь. Уже давно известно, что нехватка сна вредит сердцу. Но только недавно учёные смогли точно объяснить, как именно это происходит. Новое исследование шведских учёных из Университета Уппсалы раскрывает химические процессы, запускаемые в организме после всего лишь трёх ночей ограниченного сна — и их последствия могут быть опаснее, чем вы думаете.

Девушка спит
Фото: https://www.freepik.com
Девушка спит

Три коротких ночи — и кровь меняется

В исследовании приняли участие 16 здоровых молодых мужчин. Их на несколько дней поместили в лабораторные условия: питание, свет, физическая активность — всё было строго контролируемо. Участников разделили на два режима:

  • Нормальный сон: 3 ночи по 8,5 часов.

  • Ограниченный сон: 3 ночи по 4,25 часа.

После каждого режима участники проходили короткую интенсивную тренировку на велосипеде, а их кровь брали на анализ до и после нагрузки.

Результаты оказались пугающе однозначными: даже после нескольких ночей плохого сна в крови заметно повышался уровень воспалительных белков, которые напрямую связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Воспалительные белки: тихие разрушители

Когда организм находится в стрессе или борется с болезнью, он вырабатывает особые молекулы — воспалительные белки. Они помогают в короткой перспективе, но если их уровень остаётся повышенным долгое время, это повреждает сосуды, увеличивая риск таких состояний, как:

  • сердечная недостаточность,

  • ишемическая болезнь сердца,

  • мерцательная аритмия.

В исследовании учёные измеряли почти 90 различных белков в крови. Сон длиной всего в 4 часа на протяжении нескольких дней вызывал заметный всплеск именно тех белков, которые ассоциируются с воспалением и повреждением сосудов. Более того, полезные реакции на физическую нагрузку — такие как повышение уровней BDNF (нейротрофического фактора мозга) и интерлейкина-6 — становились слабее после недосыпа.

Даже молодые и здоровые — не исключение

Одним из самых тревожных выводов исследования стало то, что изменения происходили даже у здоровых молодых людей. Это значит, что если вы считаете, что в молодости можно "терпеть" недосып — вы глубоко ошибаетесь. Организм реагирует уже на 2-3 ночи плохого сна, и делает это через кровь, воспаление и нарушенные реакции на нагрузку.

Добавим сюда то, что примерно четверть взрослого населения работает в сменном графике, нарушающем естественные ритмы сна, и мы получаем рецепт для массовых проблем с сердечно-сосудистой системой.

Важен не только сон, но и его время

Интересная деталь: изменения в составе крови зависели от времени суток, когда брали анализ. Утренние и вечерние показатели белков отличались, особенно на фоне недосыпа. Это означает, что сон влияет не только на то, что происходит в организме, но и на когда это лучше обнаружить. Суточные колебания — ещё одно подтверждение тому, насколько тесно наш организм связан с биологическими часами.

Вывод: тело всё запоминает

Современный образ жизни часто требует жертвовать сном — ради работы, общения или банального прокручивания ленты соцсетей. Но исследования вроде этого ясно дают понять: организм не прощает такого обмена. Он ведёт точный учёт: на биохимическом уровне, в тишине, без компромиссов.

Поэтому в следующий раз, когда захочется "пожить на энтузиазме" и спать по 4 часа — стоит вспомнить, что именно в это время в вашей крови может начаться скрытое воспаление, способное через годы вылиться в серьёзное заболевание.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa "около, кругом" + dies "день") — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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