На лице всё написано: как глаза и кожа выдают смертельно высокий холестерин

Некоторые признаки серьёзных проблем с сердцем могут проявляться… прямо у вас на лице. И на коже. Удивлены? Хотя высокий уровень холестерина чаще всего "молчит", тело может подавать тонкие, но тревожные сигналы. Их не всегда просто заметить, но если знать, на что смотреть — можно вовремя заподозрить неполадки.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait-Person-Old-Man-Man-Head-1615262.jpg by rottonara Дед

Когда кровь становится гуще масла

Холестерин — это не что-то плохое само по себе. Он нужен организму для синтеза гормонов, витамина D и построения клеток. Проблемы начинаются тогда, когда уровень холестерина в крови зашкаливает. Согласно медицинским рекомендациям, уровень 200 мг/дл и выше считается повышенным, а 200-239 мг/дл — пограничным. Однако мало кто узнаёт об этом вовремя: дисбаланс долго остаётся незаметным, пока не случается нечто серьёзное — например, инфаркт.

Тем не менее, организм умеет подавать сигналы. И чаще всего — через кожу и глаза.

1. Жёлтые пятна на веках: ксантелазмы

Вы когда-нибудь замечали небольшие, мягкие жёлтоватые пятна в уголках глаз или на веках? Это не просто возрастное изменение и не "мешки" от усталости. Такие образования называются ксантелазмами и состоят из жировых отложений. Они безболезненны, но их появление — веский повод сдать анализ крови. Ксантелазмы — один из самых очевидных признаков повышенного холестерина, особенно если они появились внезапно и в зрелом возрасте.

2. Кольцо на радужке: роговичный аркус

Светло-серое или белое кольцо по краю радужки, особенно заметное у людей младше 45 лет, может быть симптомом аркуса роговицы. Это не дефект зрения, а скопление холестерина в тканях глаза. У пожилых оно встречается чаще и считается возрастной особенностью, но если кольцо появилось у молодого человека — это красный флаг для сердца и сосудов.

3. Жёлтоватые прыщи: ксантомы

Если на коже, особенно вокруг глаз, щёк, коленей или локтей, стали появляться мягкие жёлтые бугорки — это могут быть ксантомы. Они выглядят как прыщи, но не проходят, не воспаляются и не болят. Чаще всего их причина — накопление жиров под кожей. Иногда они появляются и при других метаболических нарушениях, но чаще всего указывают именно на высокий уровень липидов в крови.

4. Изменение оттенка кожи: ксантодермия

Пожелтение кожи, особенно вокруг глаз или на щеках, может быть связано не с печенью, как часто думают, а с холестерином. Это состояние носит название ксантодермии и связано с накоплением липидов в коже. Такой симптом нельзя игнорировать — он говорит о серьёзном нарушении липидного обмена, даже если вы чувствуете себя в остальном нормально.

5. Сетчатый рисунок на коже: холестериновая эмболия

Появление на коже синеватых или фиолетовых узоров, похожих на мраморную сетку, может быть признаком холестериновой эмболии. Это значит, что крошечные сосуды закупорены бляшками, нарушен кровоток, и ткани недополучают кислород. Это уже не просто симптом — это опасное состояние, требующее срочной медицинской помощи.

6. Вспышка высыпаний: эруптивные ксантомы

Резкое появление множества мелких красных или жёлтых бугорков на коже — особенно на лице, ягодицах или руках — должно насторожить. Эти высыпания — эруптивные ксантомы, возникающие при резком скачке триглицеридов в крови. Их легко спутать с аллергической сыпью или раздражением, но в действительности они сигнализируют о сильном жировом дисбалансе. Не откладывайте визит к врачу — промедление может обернуться серьёзными осложнениями.

Что делать

Обнаружили один или несколько симптомов? Не паникуйте, но и не игнорируйте. Вот что поможет:

Пройдите анализ крови на общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП и триглицериды.

Обратитесь к терапевту или кардиологу.

Внесите изменения в образ жизни: диета, спорт, контроль веса — первые шаги к нормализации липидного обмена.

Кстати, по данным Всемирной организации здравоохранения, около 39% взрослых в мире имеют повышенный уровень холестерина, и далеко не все об этом знают. Регулярные проверки — простой способ избежать больших проблем.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

