На лице всё написано: как глаза и кожа выдают смертельно высокий холестерин

Некоторые признаки серьёзных проблем с сердцем могут проявляться… прямо у вас на лице. И на коже. Удивлены? Хотя высокий уровень холестерина чаще всего "молчит", тело может подавать тонкие, но тревожные сигналы. Их не всегда просто заметить, но если знать, на что смотреть — можно вовремя заподозрить неполадки.
Холестерин — это не что-то плохое само по себе. Он нужен организму для синтеза гормонов, витамина D и построения клеток. Проблемы начинаются тогда, когда уровень холестерина в крови зашкаливает. Согласно медицинским рекомендациям, уровень 200 мг/дл и выше считается повышенным, а 200-239 мг/дл — пограничным. Однако мало кто узнаёт об этом вовремя: дисбаланс долго остаётся незаметным, пока не случается нечто серьёзное — например, инфаркт.
Тем не менее, организм умеет подавать сигналы. И чаще всего — через кожу и глаза.
Вы когда-нибудь замечали небольшие, мягкие жёлтоватые пятна в уголках глаз или на веках? Это не просто возрастное изменение и не "мешки" от усталости. Такие образования называются ксантелазмами и состоят из жировых отложений. Они безболезненны, но их появление — веский повод сдать анализ крови. Ксантелазмы — один из самых очевидных признаков повышенного холестерина, особенно если они появились внезапно и в зрелом возрасте.
Светло-серое или белое кольцо по краю радужки, особенно заметное у людей младше 45 лет, может быть симптомом аркуса роговицы. Это не дефект зрения, а скопление холестерина в тканях глаза. У пожилых оно встречается чаще и считается возрастной особенностью, но если кольцо появилось у молодого человека — это красный флаг для сердца и сосудов.
Если на коже, особенно вокруг глаз, щёк, коленей или локтей, стали появляться мягкие жёлтые бугорки — это могут быть ксантомы. Они выглядят как прыщи, но не проходят, не воспаляются и не болят. Чаще всего их причина — накопление жиров под кожей. Иногда они появляются и при других метаболических нарушениях, но чаще всего указывают именно на высокий уровень липидов в крови.
Пожелтение кожи, особенно вокруг глаз или на щеках, может быть связано не с печенью, как часто думают, а с холестерином. Это состояние носит название ксантодермии и связано с накоплением липидов в коже. Такой симптом нельзя игнорировать — он говорит о серьёзном нарушении липидного обмена, даже если вы чувствуете себя в остальном нормально.
Появление на коже синеватых или фиолетовых узоров, похожих на мраморную сетку, может быть признаком холестериновой эмболии. Это значит, что крошечные сосуды закупорены бляшками, нарушен кровоток, и ткани недополучают кислород. Это уже не просто симптом — это опасное состояние, требующее срочной медицинской помощи.
Резкое появление множества мелких красных или жёлтых бугорков на коже — особенно на лице, ягодицах или руках — должно насторожить. Эти высыпания — эруптивные ксантомы, возникающие при резком скачке триглицеридов в крови. Их легко спутать с аллергической сыпью или раздражением, но в действительности они сигнализируют о сильном жировом дисбалансе. Не откладывайте визит к врачу — промедление может обернуться серьёзными осложнениями.
Обнаружили один или несколько симптомов? Не паникуйте, но и не игнорируйте. Вот что поможет:
Пройдите анализ крови на общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП и триглицериды.
Обратитесь к терапевту или кардиологу.
Внесите изменения в образ жизни: диета, спорт, контроль веса — первые шаги к нормализации липидного обмена.
Кстати, по данным Всемирной организации здравоохранения, около 39% взрослых в мире имеют повышенный уровень холестерина, и далеко не все об этом знают. Регулярные проверки — простой способ избежать больших проблем.
Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.