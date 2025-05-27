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Избавьтесь от бессонницы: три минуты лунного дыхания спасут вас и помогут скорее заснуть

2:21
Здоровье

Засыпать может быть сложно для многих людей. Бессонница мешает полноценному отдыху и негативно сказывается на физическом и эмоциональном состоянии. Один из эффективных способов расслабиться и настроиться на сон — это "лунное дыхание". Эта практика, известная в йоге, помогает успокоить тело и разум перед сном.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Лунное дыхание заключается в том, чтобы дышать только через левую ноздрю, закрывая правую большим пальцем. Такой метод стимулирует правое полушарие мозга, отвечающее за расслабление, творческое мышление и эмоциональную связь. Лунное дыхание проще других дыхательных техник и доступно каждому, кто хочет улучшить качество сна, сообщает vanitatis.elconfidencial.com.

Для выполнения упражнения нужно принять удобное положение, закрыть глаза и дышать медленно и глубоко в течение 3-5 минут. Этот процесс активизирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление и снижение уровня кортизола. Лунное дыхание помогает замедлить сердцебиение, насытить мозг кислородом и уменьшить внутренний диалог.

Чтобы упражнение было эффективным, важно сосредоточиться на дыхании и не отвлекаться на мысли о повседневных проблемах. С точки зрения психологии сна, нарушения сна часто связаны с неправильным дыханием. Тревога, хроническая бессонница и ночные пробуждения усиливаются, когда организм переходит в режим бодрствования. Лунное дыхание помогает вернуться к состоянию покоя, активируя нейронные связи, связанные с расслаблением, и снимая напряжение.

Кроме того, лунное дыхание способствует выработке мелатонина — гормона, регулирующего биологические ритмы и сон. Люди, которые регулярно практикуют лунное дыхание перед сном, отмечают улучшение качества сна, повышение ясности ума и лучшее управление эмоциями.

Включение лунного дыхания в ритуал отхода ко сну может значительно улучшить психическое и физическое здоровье. Это простой и доступный способ остановиться, сосредоточиться на себе и подготовиться к отдыху.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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