Депрессия подкралась незаметно: 3 правила, которые помогут вам её избежать

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Эксперт Центра хронических заболеваний Golden Care и семейный психолог Екатерина Кошелева рассказала о том, как распознать депрессию и что предпринять при её появлении.

Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина грустит

Депрессия — одно из самых распространённых психических расстройств. Она может возникнуть из-за неспособности справиться с утратами, стрессовыми ситуациями или другими жизненными трудностями.

По словам врача, основные признаки депрессии включают постоянное чувство грусти, недовольство собой, снижение самооценки, трудности с концентрацией и выполнением повседневных задач. Человек может ощущать апатию, равнодушие и даже проблемы с выполнением простых действий, таких как чистка зубов или смена одежды.

Кроме того, при депрессии возможны сильная усталость, которая не проходит после отдыха, бессонница, повышенная утомляемость, потеря аппетита или, наоборот, чрезмерное переедание.

Если эти симптомы сохраняются более двух недель, рекомендуется обратиться к специалисту — психологу, психотерапевту или психиатру, советует Газета.Ru.

Депрессия может появиться неожиданно и не связана только с негативным отношением к жизни. Для предотвращения её развития важно вести активный образ жизни, следить за своим эмоциональным состоянием, правильно питаться, поддерживать общение с близкими, соблюдать режим сна, избегать употребления алкоголя и заниматься тем, что приносит радость.

"Наблюдения показывают, что депрессия реже встречается у тех, кто ведет активный образ жизни, внимательно относится к себе, своим эмоциям и самочувствию, сбалансированно питается, регулярно общается с друзьями и близкими", — заметила Кошелева.

Если вы заметили у себя признаки подавленности, апатии, утраты интереса к жизни и снижения энергии, это повод обратиться за профессиональной помощью. Чем раньше начать лечение, тем выше шансы на восстановление прежнего качества жизни. Для лечения депрессии часто используются психотерапия и медикаментозная терапия.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

