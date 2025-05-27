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Противозачаточные препараты под угрозой: депутат требует рецепты — что об этом думает врач

2:03
Здоровье

Депутат Государственной думы Татьяна Соломатина предложила ужесточить контроль за продажей противозачаточных препаратов, считая, что они должны отпускаться исключительно по рецепту врача. Врач-гинеколог Любовь Ерофеева высказала несогласие с этой инициативой.

Гинеколог
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гинеколог

Ерофеева утверждает, что гормональные контрацептивы не угнетают работу яичников, а напротив, позволяют им отдыхать. Она подчеркнула, что эти препараты имитируют естественную беременность, предотвращая овуляцию. Врач также отметила, что гормональные контрацептивы помогают сохранять репродуктивное здоровье женщин, так как они не влияют на количество яйцеклеток, а лишь временно подавляют их выход.

Ерофеева опровергла утверждения о том, что гормональные препараты могут привести к раннему климаксу или увеличить риск инфарктов и инсультов. Она пояснила, что климакс наступает в возрасте, соответствующем семейной истории, и не зависит от использования контрацептивов. Врач также отметила, что риск сердечно-сосудистых заболеваний ниже в репродуктивном возрасте и при использовании гормональных контрацептивов, так как они защищают организм за счёт эстрогенов, сообщает Газета.Ru.

"Пока женщина находится в репродуктивном возрасте, у нее функционируют яичники, у нее происходит беременность, либо она пользуется противозачаточными препаратами, риск инфарктов и инсультов значительно ниже, чем в период менопаузы, и яичники перестают оказывать протективный эффект, перестают вырабатывать эстрогены", — отметила Ерофеева.

Любовь Ерофеева назвала слова депутата о вреде противозачаточных препаратов манипуляцией и отметила, что в России их используют в основном для коррекции здоровья. Она подчеркнула, что назначение препаратов должно оставаться в компетенции врачей, и выразила желание увидеть научные обоснования утверждений депутата.

Уточнения

Гормона́льная контраце́пция — метод контрацепции, заключающийся в гормональном подавлении овуляции, основанной на использовании синтетических аналогов женских половых гормонов. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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