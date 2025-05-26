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Как сбалансировать уровень кортизола: 5 простых советов от врачей

2:19
Здоровье

Кортизол — это глюкокортикоидный гормон, который производится в коре надпочечников и попадает в кровоток, распространяясь по всему организму. Его уровень важен для диагностики и лечения заболеваний, связанных с надпочечниками и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системой.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Тест на кортизол измеряет его концентрацию в крови, моче или слюне. Врачи рекомендуют этот анализ при симптомах дисбаланса уровня гормона, таких как хроническая усталость, мышечная слабость, резкие изменения веса или высокое артериальное давление, пишет eleconomista.es.

Кортизол выполняет множество функций в организме:

  • участвует в развитии плода;
  • регулирует артериальное давление;
  • контролирует циклы сна и бодрствования;
  • помогает справляться со стрессом;
  • обладает противовоспалительным действием;
  • поддерживает нормальный уровень сахара в крови;
  • участвует в метаболизме углеводов, белков и жиров.

Уровень кортизола колеблется в течение дня, достигая максимума утром после пробуждения и снижаясь к вечеру. Его секреция регулируется гипофизом, гипоталамусом и надпочечниками.

Хотя кортизол помогает организму справляться с угрозами, избыток этого гормона может быть вреден. В Испании многие люди интересуются, как снизить уровень кортизола. Вот несколько рекомендаций:

  1. Обеспечьте качественный сон. Глубокий сон способствует выработке мелатонина и серотонина, которые помогают снизить уровень кортизола.
  2. Занимайтесь спортом. Умеренные физические нагрузки помогают сбалансировать уровень кортизола и улучшить самочувствие.
  3. Поддерживайте социальные связи. Позитивное общение с друзьями и близкими снижает стресс и способствует выработке окситоцина, который противодействует кортизолу.
  4. Управляйте стрессом. Психологическая терапия, медитация и йога помогают эффективно справляться со стрессом и поддерживать здоровье.
  5. Питайтесь правильно. Сбалансированное питание с акцентом на цельные продукты и ограничение обработанных продуктов помогает поддерживать здоровый уровень кортизола.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников; регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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