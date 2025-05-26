Одна деталь в комнате портит вам сон — и вы давно с ней смирились

Даже при закрытых глазах мы уязвимы для света — и это не просто поэтический образ, а научный факт. Насколько важна полная темнота для качественного сна? Можно ли спокойно засыпать при свете лампы, экрана или ночника? Ответ вас может удивить — и одновременно изменить привычки, от которых зависит ваше здоровье.
Многие уверены: если ты спишь и ничего не чувствуешь, значит, всё в порядке. Но, как объясняет доктор Изабель Арнульф, заведующая отделением расстройств сна в парижской больнице Питье-Сальпетриер, наш мозг вовсе не отключается на восемь часов подряд. Наоборот, он остаётся активным и фиксирует любые внешние сигналы — особенно световые.
На протяжении ночи человек просыпается кратковременно около 10 раз — мы меняем позу, поправляем подушку, укрываемся одеялом. В эти моменты 15% людей инстинктивно открывают глаза. Если в этот момент в комнате присутствует искусственный свет — даже слабая подсветка от зарядки, ноутбука или удлинителя, — мозг получает ложный сигнал: "Утро пришло".
Вот как это объясняет доктор Арнульф:
"Искусственный свет имитирует солнечный. Мозг путает его с дневным, прекращает выработку мелатонина — гормона сна, — и начинает вырабатывать кортизол, гормон бодрствования и активности", — сообщает доктор Арнульф.
В результате сон становится более поверхностным, фрагментарным, и человек не успевает восстановиться.
Когда глаза закрыты, веки действительно фильтруют свет, но не полностью. Они пропускают в основном красный спектр, который сравнительно безопасен для сна. А вот синий — тот самый от LED-подсветки и экранов — остаётся агрессивным стимулом для мозга. Именно поэтому считается вредным засыпать под телевизор, смартфон или с включённой подсветкой на технике.
Любой источник света в ночное время — это потенциальный сбой в биологических часах. И последствия накапливаются:
ухудшение памяти и концентрации,
скачки давления,
проблемы с пищеварением и весом,
эмоциональная неустойчивость.
Все эти эффекты могут быть результатом банальной подсветки в спальне, с которой мозг каждую ночь ведёт невидимую борьбу.
Качественный сон требует не только тишины, но и настоящей темноты. Вот что советует доктор Арнульф:
Затемняйте комнату: закройте шторы, опустите жалюзи — особенно важно, если окна выходят на оживлённую улицу.
Изолируйте свет от техники: наклейте непрозрачный скотч на мигающие и горящие индикаторы.
Выбирайте правильные ночники: если ребёнку нужен свет для засыпания, он должен быть с тёплым оранжевым оттенком, а не холодным синим.
Используйте маску для сна с осторожностью: она может раздражать роговицу, если вы открываете глаза во сне.
Боритесь с шумом: беруши помогают создать идеальные условия для восстановления организма.
Даже простая привычка накрывать светящиеся устройства тканью способна улучшить качество вашего сна.
У детей ещё не до конца сформирован циркадный ритм, поэтому они особенно чувствительны к свету. Многие боятся темноты — и нуждаются в ночнике. Но не каждый подойдёт. По словам Арнульф, лучше выбирать светильники с мягким янтарным светом, который не сбивает с толку мозг ребёнка и не мешает выработке мелатонина.
Ответ однозначный: да. Хотя некоторым кажется, что свет не мешает, его влияние ощущается незаметно, но серьёзно. Спать в темноте — значит уважать биологические ритмы, поддерживать здоровье и восстанавливаться полноценно. Так что заглушите лампочки, уберите гаджеты с подсветкой и позвольте себе действительно выспаться. Ваш мозг это оценит.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.