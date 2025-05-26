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Просто съешь — и живи спокойно: холестерин ненавидит эти продукты

4:26
Здоровье

Можно ли с помощью ложки одного продукта улучшить работу сердца и понизить уровень "плохого" холестерина? Оказывается — да. Причем без сложных рецептов или диет. Кардиолог Присцилла Собрал утверждает: достаточно добавить этот ингредиент в обычный йогурт.

Завтрак, приём пищи
Фото: unsplash.com by Brooke Lark brookelark, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак, приём пищи

Один продукт — большой шаг к здоровому сердцу

Когда речь заходит о здоровье сердца, большинство из нас представляют строгую диету, сложные ограничения и отказ от любимых блюд. Но, по словам кардиолога Присциллы Собрал, путь к защите сердца начинается с простых решений. Одно из них — овсянка.

"Достаточно всего одной ложки овсянки в йогурт или порции каши на завтрак, и вы уже делаете важный шаг для своего здоровья", — поясняет специалист.

Овсянка богата растворимыми пищевыми волокнами, особенно бета-глюканом. Это вещество помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности — так называемого "плохого" холестерина (LDL), который при избытке оседает на стенках сосудов и приводит к атеросклерозу.

Простые продукты — серьёзная профилактика

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в Бразилии, как отмечает Министерство здравоохранения. Но профилактика не всегда требует кардинальных изменений — достаточно сделать питание более осознанным. Ниже — список из 8 продуктов, рекомендованных кардиологом для ежедневного рациона:

1. Овсянка

Помимо снижения холестерина, овсянка обеспечивает длительное чувство сытости и регулирует уровень сахара в крови. Используйте её в кашах, смузи, выпечке или просто добавляйте в йогурт.

2. Жирные сорта рыбы

Скумбрия, лосось, тунец и сардины — отличные источники омега-3 жирных кислот. Они уменьшают воспаление и поддерживают здоровье сосудов, помогая снизить риск инфарктов и инсультов.

3. Авокадо

Продукт с высоким содержанием мононенасыщенных жиров. Он повышает уровень HDL — "хорошего" холестерина. Главное — умеренность: даже полезные жиры в избытке могут быть вредны.

4. Ягоды

Клубника, ежевика, черника — эти плоды богаты антиоксидантами, включая флавоноиды. Они снижают давление, борются со свободными радикалами и улучшают состояние сосудов.

5. Орехи и семена

Грецкие орехи, миндаль, бразильские орехи, кешью — натуральный источник полезных жиров, магния и клетчатки. Главное — есть их без соли и соблюдать умеренные порции (не более горсти в день).

6. Оливковое масло первого отжима

Нерафинированное масло содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения. Идеально подходит для салатов. Не стоит на нём жарить — при высоких температурах теряются полезные свойства.

7. Листовые зелёные овощи

Шпинат, руккола, капуста кейл содержат природные нитраты, которые расширяют сосуды и способствуют нормальной циркуляции крови.

8. Горький шоколад

Содержание какао должно быть не ниже 70%. Богат флавоноидами, которые улучшают работу сосудов. Но важна мера — достаточно 20-30 г несколько раз в неделю.

Вопрос не в одном продукте, а в системе

"Включить полезный продукт в рацион — это хорошо. Но ещё важнее соблюдать сбалансированное питание, минимизировать переработанную пищу и сахар, и осознанно подходить к тому, что вы кладёте на тарелку", — подчёркивает д-р Присцилла.

Каждодневные маленькие решения — добавить ложку овсянки, заменить майонез на оливковое масло, съесть горсть орехов вместо чипсов — формируют картину долгосрочного здоровья.

Не забывайте: питание — это вложение в будущее

Питание — это не только энергия, но и инструмент профилактики. Простые, доступные продукты способны защищать сердце, регулировать уровень холестерина, снижать воспаление и поддерживать здоровье сосудов. Главное — регулярность и осознанность.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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