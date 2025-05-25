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Онемение убивает медленно: симптомы, которые вы точно недооцениваете

4:58
Здоровье

Что, если привычное покалывание в пальцах — вовсе не безобидное явление, а важный сигнал организма? Мышечная усталость, неловкое положение во сне или простое переохлаждение — всё это может вызывать временное онемение. Но что, если симптом повторяется и становится навязчивым?

Боль в суставе
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в суставе

Что такое онемение и откуда оно берется

Онемение (или, как говорят врачи, парестезия) — это потеря чувствительности в какой-либо части тела. Иногда оно сопровождается покалыванием, чувством "бегающих мурашек" или слабостью. В основе проблемы — нарушение в работе нервной системы. Именно нервы передают сигналы от тела к мозгу, и если этот путь оказывается нарушенным, ощущения могут искажаться или исчезать вовсе.

Причины могут быть разными: от давления на нерв в спине до нехватки витаминов группы B. Особенно распространённые случаи — остеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков, синдром карпального канала и диабетическая невропатия.

Интересный факт: у людей с дефицитом витамина B12 онемение рук и ног — один из первых симптомов, даже до появления усталости или анемии.

Возможные причины онемения

В медицинской практике выделяют десятки состояний, вызывающих онемение. Вот лишь некоторые из них:

Проблемы со спиной и нервами:

  • грыжа или протрузия межпозвонкового диска;

  • компрессия нервов из-за артрита;

  • повреждения спинного мозга или его воспаление;

  • остеопороз, вызывающий деформации позвоночника.

Системные и инфекционные заболевания:

  • диабет;

  • рассеянный склероз;

  • инфекции — от герпеса до болезни Лайма;

  • ВИЧ;

  • хронические заболевания почек;

  • злокачественные опухоли, распространяющиеся на позвоночник.

Неврологические и сосудистые патологии:

  • мигрени и эпилепсия;

  • инсульт;

  • синдром Рейно (спазм сосудов при холоде);

  • гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы).

Локальные состояния:

  • синдром карпального канала;

  • защемление локтевого нерва;

  • длительное давление на руку или ногу во время сна.

Когда онемение — тревожный знак

Некоторые случаи требуют немедленного обращения к врачу:

  • онемение началось внезапно, особенно после травмы головы;

  • ощущение потеряно в целой руке или ноге;

  • появились сопутствующие симптомы: слабость, головокружение, трудности с речью или дыханием.

Особенно насторожитесь, если вместе с онемением вы наблюдаете:

  • спутанность сознания;

  • потерю контроля над мочеиспусканием или дефекацией;

  • паралич конечностей;

  • снижение чувствительности лица или тела;

  • резкое ухудшение зрения или речи.

Эти признаки могут указывать на инсульт, компрессию спинного мозга или другие тяжёлые состояния.

Как справиться с онемением

Лечение зависит от причины, но существует ряд общих подходов:

Медицинские меры:

  • обезболивающие и препараты от нейропатии;

  • контроль уровня сахара при диабете;

  • витаминные комплексы (особенно B12 и D);

  • физиотерапия для укрепления позвоночника и мышц;

  • операция при наличии опухолей или грыж.

Домашние способы:

  • Изменение позы. Иногда достаточно сменить положение тела, особенно если вы долго сидели или спали в неудобной позе.

  • Массаж. Лёгкое растирание зоны онемения может улучшить кровообращение.

  • Тепло и холод. В зависимости от причины, прогревание или, наоборот, холодный компресс могут помочь.

  • Гидратация. Недостаток воды ухудшает микроциркуляцию — пейте достаточно жидкости.

  • Питание. Сбалансированный рацион с достаточным содержанием витаминов и минералов — залог здоровья нервной системы.

Главное — внимательность

Онемение — это не диагноз, а симптом. Он может быть безобидным, а может указывать на серьёзное заболевание. Важно наблюдать за частотой, продолжительностью и сопутствующими проявлениями. Если вы ощущаете регулярные эпизоды онемения без видимой причины — это повод не откладывать визит к врачу.

На заметку: согласно данным Mayo Clinic, регулярное онемение конечностей встречается у 15% людей старше 40 лет. Но лишь малая часть обращается за медицинской помощью на ранней стадии.

Не стоит игнорировать сигналы, которые подаёт тело. Особенно если они повторяются. Онемение может быть временным неудобством, а может быть симптомом болезни, которую важно диагностировать как можно раньше. Будьте внимательны к себе — это лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья.

Уточнения

Рассеянный склероз (РС), или множественный склероз - аутоиммунное заболевание, приводящее к повреждению изолирующих оболочек нервных клеток головного и спинного мозга.

Нейропати́ческая боль - это вид боли, который, в отличие от обычной боли, возникает не вследствие реакции на физическое повреждение, а в результате патологического возбуждения нейронов в периферической или центральной нервной системе, отвечающих за реакцию на физическое повреждение организма (обычную боль).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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