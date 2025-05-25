Не для слабонервных: как безобидные очки доводят до глаукомы и катаракты

4:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, что может скрываться за эффектным образом с тёмными очками в любое время суток? Оказывается, привычка носить солнцезащитные очки вне зависимости от освещения может стоить вам гораздо больше, чем модный вид.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в очках

Когда мода идет вразрез со здравым смыслом

Солнцезащитные очки — верные помощники в ясный день. Они защищают от ультрафиолета, уменьшают нагрузку на глаза и предотвращают преждевременное старение кожи вокруг глаз. Но всё меняется, когда мы начинаем использовать их не по назначению — в помещениях, в пасмурную погоду, вечером или даже ночью. В таких условиях стильный аксессуар превращается в источник проблем.

Глаза устроены так, чтобы самостоятельно адаптироваться к уровню света: зрачки сужаются при ярком освещении и расширяются в темноте. Однако тёмные линзы в неприспособленных условиях мешают этому процессу, вынуждая зрачки постоянно оставаться расширенными. Это может показаться мелочью — пока вы не почувствуете хроническую усталость глаз, снижение остроты зрения и постоянную необходимость щуриться.

Цена постоянного затемнения

Когда человек находится в плохо освещённом помещении или транспорте, а его глаза прикрыты затемнёнными линзами, нагрузка на зрительный аппарат увеличивается многократно. Мышцы глаз напрягаются, пытаясь уловить детали при нехватке света, и со временем такое напряжение переходит в хроническое.

Результат? Повышение внутриглазного давления, что увеличивает риск глаукомы — опасного заболевания, которое может привести к потере зрения. Более того, постоянное ношение очков в условиях, когда это не требуется, мешает естественной "тренировке" глаз, снижая их устойчивость к резким перепадам освещённости.

Особенно опасны очки низкого качества, в которых нет настоящего УФ-фильтра. Несмотря на затемнение, они не блокируют ультрафиолетовые лучи, из-за чего зрачки, оставшиеся расширенными, пропускают в глаз вредное излучение. Такой обман зрения может нанести глазам двойной вред.

Кто в группе риска

Наибольшую опасность тёмные очки представляют для водителей. Попробуйте представить: вы едете на закате, затемнённые линзы и без того приглушают свет, и вот — въезд в тоннель или внезапная тень от деревьев. Глаза не успевают перестроиться, реакция замедляется, и риск ДТП возрастает в разы.

Ещё одна категория под угрозой — те, кто носит очки весь день, включая вечернее и ночное время. В условиях плохого освещения это приводит к искажению глубины восприятия и повышает вероятность споткнуться, упасть или не заметить препятствие.

И наконец, медицинский аспект: офтальмологи предупреждают, что чрезмерное использование солнцезащитных очков может ускорить развитие катаракты. Помутнение хрусталика глаза прогрессирует быстрее, если световой режим систематически нарушается.

Как носить очки с умом

Чтобы защитить зрение и избежать перечисленных рисков, специалисты советуют соблюдать простые правила:

Надевайте солнцезащитные очки только на улице при ярком солнечном свете;

Снимайте их при входе в помещение или переходе в затенённую зону;

Выбирайте только сертифицированные модели с защитой от УФ-лучей;

Используйте фотохромные (адаптивные) линзы, которые автоматически подстраиваются под уровень освещения;

Для работы в помещениях выбирайте очки с прозрачными или слегка тонированными линзами.

Глаза — один из самых чувствительных и незаменимых органов. Они не нуждаются в постоянной защите от света, если только это не обосновано объективными условиями. Осознанный подход к выбору и использованию солнцезащитных очков — это не только вопрос комфорта, но и вопрос здоровья на долгие годы вперёд.

Уточнения

Катара́кта (лат. cataracta от др.-греч. καταρράκτης - "водопад, брызги водопада, решётка") — патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты.

Глауко́ма (др.-греч. γλαύκωμα "синее помутнение глаза"; от γλαυκός "светло-синий, голубой" + -ομα "опухоль") — большая группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления выше приемлемого для данного человека уровня с последующим развитием типичных дефектов поля зрения, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва.

