Депрессия и тревожность передаются через поцелуи?

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Депрессия и тревожность передаются через поцелуи?

Фото: commons.wikimedia.org by India Tupy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влюблённые

Звучит почти как сюжет для фильма ужасов, но современные исследования показывают: наши эмоциональные состояния действительно могут передаваться через самые близкие контакты — включая поцелуи. Как это возможно?

Когда мы целуемся, наши тела обмениваются не только микробами, но и химическими сигналами — гормонами и нейротрансмиттерами, которые влияют на настроение и психическое состояние. Например, стрессовые гормоны, связанные с тревожностью, могут усиливать чувство беспокойства у партнёра. Аналогично, если один из партнёров испытывает депрессию, его эмоциональное состояние может как бы "заразить" другого.

Научные данные

Исследования в области психологии и нейробиологии показывают, что эмоциональное состояние может передаваться через невербальное общение — мимику, жесты, прикосновения и поцелуи. Взаимное воздействие гормонов, таких как кортизол (гормон стресса) и окситоцин (гормон привязанности), создаёт эффект эмоционального резонанса.

В 2019 году учёные из Университета Лозанны обнаружили, что поцелуи способствуют снижению уровня кортизола у обоих партнёров, если отношения здоровые и поддерживающие. Но при хроническом стрессе и депрессии происходит обратный эффект — тревожность и негативные эмоции усиливаются.

Советы, как избежать "эмоционального заражения"

Открытое общение. Говорите друг с другом о своих чувствах и страхах. Не позволяйте негативным эмоциям накапливаться.

Поддержка и забота. В здоровых отношениях партнёры помогают друг другу справляться со стрессом.

Индивидуальная работа. Если тревожность или депрессия становятся проблемой, важно искать профессиональную помощь.

Сознательная близость. Если чувствуете, что эмоциональное состояние партнёра сильно влияет на вас, не бойтесь сделать паузу и восстановить баланс.

Эмоциональная близость — это не только радость, но и ответственность. Понимание того, как наши чувства влияют друг на друга, помогает строить более здоровые и гармоничные отношения.