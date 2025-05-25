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Волос на родинке? Вот что действительно происходит, если его выдернуть

1:46
Здоровье

В мире бьюти-страхов есть стойкий миф: если выщипать волос с родинки — можно "разбудить" рак. Но правда куда спокойнее и логичнее: волосы на невусах — это нормально, и удаление их не влечёт за собой трагедий. Главное — делать это с умом.

Девушка с родинкой
Фото: https://www.freepik.com
Девушка с родинкой

Удалять или оставить

Волосы на родинке — не признак болезни, а обычная физиология. Убирать их или нет — вопрос эстетики, а не здоровья. Если мешают или выглядят неухоженно — действовать можно, но осторожно.

Какой способ выбрать

  • Пинцет или ножницы. Подходит для единичных волосков. Только обязательно продезинфицируйте и кожу, и инструмент.

  • Бритьё. Можно, но аккуратно — лезвие может повредить поверхность невуса. Это не опасно, но затруднит визуальный контроль за его состоянием.

  • Депиляционный крем. Допустим, если не держать его дольше указанного времени. Сначала — тест на чувствительность!

  • Лазер. Безопасен, если родинка не выглядит подозрительно. При асимметрии, изменении цвета или формы — только после консультации с дерматологом.

Опасно ли повредить родинку

Нет, меланома не появляется от выщипывания или случайного надреза. Онкология развивается по другим причинам — чаще всего из-за генетики и УФ-излучения.

После процедуры

Наблюдайте за кожей. Незначительное покраснение или зуд — нормально. Если симптомы не проходят за пару дней, лучше обратиться к врачу.

В итоге всё просто: ухаживать за родинками можно, важно лишь не забывать о здравом смысле и мягких методах.

Уточнения

Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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