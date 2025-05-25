Волос на родинке? Вот что действительно происходит, если его выдернуть

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире бьюти-страхов есть стойкий миф: если выщипать волос с родинки — можно "разбудить" рак. Но правда куда спокойнее и логичнее: волосы на невусах — это нормально, и удаление их не влечёт за собой трагедий. Главное — делать это с умом.

Фото: https://www.freepik.com Девушка с родинкой

Удалять или оставить

Волосы на родинке — не признак болезни, а обычная физиология. Убирать их или нет — вопрос эстетики, а не здоровья. Если мешают или выглядят неухоженно — действовать можно, но осторожно.

Какой способ выбрать

Пинцет или ножницы. Подходит для единичных волосков. Только обязательно продезинфицируйте и кожу, и инструмент.

Бритьё. Можно, но аккуратно — лезвие может повредить поверхность невуса. Это не опасно, но затруднит визуальный контроль за его состоянием.

Депиляционный крем. Допустим, если не держать его дольше указанного времени. Сначала — тест на чувствительность!

Лазер. Безопасен, если родинка не выглядит подозрительно. При асимметрии, изменении цвета или формы — только после консультации с дерматологом.

Опасно ли повредить родинку

Нет, меланома не появляется от выщипывания или случайного надреза. Онкология развивается по другим причинам — чаще всего из-за генетики и УФ-излучения.

После процедуры

Наблюдайте за кожей. Незначительное покраснение или зуд — нормально. Если симптомы не проходят за пару дней, лучше обратиться к врачу.

В итоге всё просто: ухаживать за родинками можно, важно лишь не забывать о здравом смысле и мягких методах.

Уточнения

Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.

