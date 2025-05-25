Волос на родинке? Вот что действительно происходит, если его выдернуть

В мире бьюти-страхов есть стойкий миф: если выщипать волос с родинки — можно "разбудить" рак. Но правда куда спокойнее и логичнее: волосы на невусах — это нормально, и удаление их не влечёт за собой трагедий. Главное — делать это с умом.
Волосы на родинке — не признак болезни, а обычная физиология. Убирать их или нет — вопрос эстетики, а не здоровья. Если мешают или выглядят неухоженно — действовать можно, но осторожно.
Пинцет или ножницы. Подходит для единичных волосков. Только обязательно продезинфицируйте и кожу, и инструмент.
Бритьё. Можно, но аккуратно — лезвие может повредить поверхность невуса. Это не опасно, но затруднит визуальный контроль за его состоянием.
Депиляционный крем. Допустим, если не держать его дольше указанного времени. Сначала — тест на чувствительность!
Лазер. Безопасен, если родинка не выглядит подозрительно. При асимметрии, изменении цвета или формы — только после консультации с дерматологом.
Нет, меланома не появляется от выщипывания или случайного надреза. Онкология развивается по другим причинам — чаще всего из-за генетики и УФ-излучения.
Наблюдайте за кожей. Незначительное покраснение или зуд — нормально. Если симптомы не проходят за пару дней, лучше обратиться к врачу.
В итоге всё просто: ухаживать за родинками можно, важно лишь не забывать о здравом смысле и мягких методах.
Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.