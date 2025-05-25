Укус — и понеслось: ошибка с первой минуты, из-за которой отёк раздувается как шар

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждое лето тысячи людей становятся жертвами укусов насекомых, но лишь немногие знают, как действовать правильно. А ведь от первых минут зависит всё: насколько быстро спадёт отёк, пройдёт боль и удастся ли избежать осложнений.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Оса

Главное — уйти от источника опасности

Даже одно насекомое может ужалить повторно, особенно если его спровоцировать. Поэтому важно быстро, но спокойно покинуть место укуса. Не делайте резких движений — это может привлечь ещё больше насекомых.

Осторожно извлеките жало

Если в коже осталось жало, его нужно аккуратно удалить — без надавливания. Ни в коем случае не пытайтесь выдавить яд: это только ускорит его распространение.

Промывание — первый шаг к защите

Рану обязательно промойте водой с мылом. Это простое действие снижает риск инфицирования и воспаления.

Охладите место укуса

Прикладывание льда, завернутого в ткань, на 10-15 минут снизит отёк, зуд и притупит боль. А если укус пришёлся в руку или ногу — держите её приподнятой: это замедлит распространение токсинов.

Что поможет из аптечки

Анальгетики на основе ибупрофена или парацетамола уменьшат боль.

Антигистаминные средства блокируют зуд и аллергию — принимать лучше сразу.

Лосьоны с ментолом или цинком охладят и успокоят кожу.

Чего делать нельзя

Не расчёсывайте место укуса — занесёте инфекцию.

Не прижимайте и не выдавливайте яд — это лишь усилит воспаление.

Не используйте "бабушкины" методы: уксус, грязь и соду — больше вреда, чем пользы.

Правильная реакция на укус — это просто. Главное — не паниковать и не усугубить ситуацию своими действиями.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



