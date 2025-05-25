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Укус — и понеслось: ошибка с первой минуты, из-за которой отёк раздувается как шар

1:53
Здоровье

Каждое лето тысячи людей становятся жертвами укусов насекомых, но лишь немногие знают, как действовать правильно. А ведь от первых минут зависит всё: насколько быстро спадёт отёк, пройдёт боль и удастся ли избежать осложнений.

Оса
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Оса

Главное — уйти от источника опасности

Даже одно насекомое может ужалить повторно, особенно если его спровоцировать. Поэтому важно быстро, но спокойно покинуть место укуса. Не делайте резких движений — это может привлечь ещё больше насекомых.

Осторожно извлеките жало

Если в коже осталось жало, его нужно аккуратно удалить — без надавливания. Ни в коем случае не пытайтесь выдавить яд: это только ускорит его распространение.

Промывание — первый шаг к защите

Рану обязательно промойте водой с мылом. Это простое действие снижает риск инфицирования и воспаления.

Охладите место укуса

Прикладывание льда, завернутого в ткань, на 10-15 минут снизит отёк, зуд и притупит боль. А если укус пришёлся в руку или ногу — держите её приподнятой: это замедлит распространение токсинов.

Что поможет из аптечки

  • Анальгетики на основе ибупрофена или парацетамола уменьшат боль.

  • Антигистаминные средства блокируют зуд и аллергию — принимать лучше сразу.

  • Лосьоны с ментолом или цинком охладят и успокоят кожу.

Чего делать нельзя

  • Не расчёсывайте место укуса — занесёте инфекцию.

  • Не прижимайте и не выдавливайте яд — это лишь усилит воспаление.

  • Не используйте "бабушкины" методы: уксус, грязь и соду — больше вреда, чем пользы.

Правильная реакция на укус — это просто. Главное — не паниковать и не усугубить ситуацию своими действиями.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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