Каждое лето тысячи людей становятся жертвами укусов насекомых, но лишь немногие знают, как действовать правильно. А ведь от первых минут зависит всё: насколько быстро спадёт отёк, пройдёт боль и удастся ли избежать осложнений.
Даже одно насекомое может ужалить повторно, особенно если его спровоцировать. Поэтому важно быстро, но спокойно покинуть место укуса. Не делайте резких движений — это может привлечь ещё больше насекомых.
Если в коже осталось жало, его нужно аккуратно удалить — без надавливания. Ни в коем случае не пытайтесь выдавить яд: это только ускорит его распространение.
Рану обязательно промойте водой с мылом. Это простое действие снижает риск инфицирования и воспаления.
Прикладывание льда, завернутого в ткань, на 10-15 минут снизит отёк, зуд и притупит боль. А если укус пришёлся в руку или ногу — держите её приподнятой: это замедлит распространение токсинов.
Анальгетики на основе ибупрофена или парацетамола уменьшат боль.
Антигистаминные средства блокируют зуд и аллергию — принимать лучше сразу.
Лосьоны с ментолом или цинком охладят и успокоят кожу.
Не расчёсывайте место укуса — занесёте инфекцию.
Не прижимайте и не выдавливайте яд — это лишь усилит воспаление.
Не используйте "бабушкины" методы: уксус, грязь и соду — больше вреда, чем пользы.
Правильная реакция на укус — это просто. Главное — не паниковать и не усугубить ситуацию своими действиями.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.