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Едите фрукты и соки? Внутри может скрываться враг посерьёзнее вирусов

3:46
Здоровье

Можно ли с помощью сладкого не только побаловать себя, но и… навредить иммунитету? Как выяснили ученые, да — особенно если речь идет о фруктозе. Один из самых распространённых сахаров может спровоцировать воспаление, которое в свою очередь разрушает естественную защиту организма. Речь идёт не о краткосрочном снижении сопротивляемости, а о запуске процессов, которые могут привести к хроническим и даже тяжёлым заболеваниям.

Сок из граната
Фото: flickr.com by Джессика Мэйч, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сок из граната

Фруктоза: не такая уж "здоровая" альтернатива

Фруктоза часто воспринимается как безобидная форма сахара. Её можно встретить в газировке, пакетированных соках, кондитерских изделиях и даже во многих "фитнес"-продуктах. Но недавнее исследование, опубликованное в авторитетном журнале Nature Communications, показывает обратную сторону популярного ингредиента.

Ученые обнаружили, что при употреблении фруктозы усиливаются воспалительные процессы в организме. Это особенно опасно при уже ослабленном иммунитете или наличии хронических заболеваний. Иными словами, организм сам запускает воспаление — как будто пытается бороться, но в итоге наносит себе вред.

Воспаление — друг или враг

Иммунная система устроена сложнее, чем кажется. Она может как защищать нас от вирусов и инфекций, так и становиться источником болезней. Специалисты подчёркивают: иммунитет выполняет двойную функцию. С одной стороны, он помогает организму восстановиться после повреждений, а с другой — может инициировать воспаления, которые лежат в основе таких заболеваний, как артрит, диабет 2 типа, рассеянный склероз и даже сердечно-сосудистые патологии.

Особенно это актуально для коронарных сосудов. Хроническое воспаление, как показали учёные, может негативно сказываться на состоянии сердца и сосудов, создавая предпосылки для развития кардиопатологий.

Можно ли уменьшить воспаление через питание

Хорошая новость — да. Исследователи подчёркивают: противовоспалительная диета — один из самых естественных способов укрепить иммунитет и уменьшить активность вредных процессов в организме. Вот базовые рекомендации:

Продукты, которые стоит включить в рацион:

  • Фрукты (особенно ягоды, гранаты, цитрусы) — источники витаминов и антиоксидантов;

  • Рыба (особенно лосось, скумбрия) — богата омега-3 жирными кислотами;

  • Помидоры - содержат ликопин, известный противовоспалительный компонент;

  • Оливковое масло - природный источник полифенолов и витамина E.

Продукты, от которых стоит отказаться:

  • Рафинированные углеводы - белый хлеб, сладости, выпечка;

  • Красное и переработанное мясо - колбасы, бекон, копчености;

  • Газированные напитки и сладкие соки - основной источник фруктозы в "быстром" виде.

Такой подход помогает не только снять хроническое воспаление, но и уменьшить риски целого ряда заболеваний — от метаболического синдрома до проблем с памятью и настроением.

Что важно помнить

Организм — это система, где всё взаимосвязано. Употребление фруктозы — не просто диетический вопрос, а фактор, который влияет на поведение клеток, иммунный ответ и работу ключевых органов. Учёные всё чаще говорят о связи между питанием, воспалением и иммунитетом, и сегодня эти связи подтверждаются всё новыми исследованиями.

Так что в следующий раз, выбирая между яблоком и сладким батончиком, помните — речь идёт не только о калориях, но и о здоровье вашей иммунной системы.

Уточнения

Фруктоза (левулоза, фруктовый сахар), C6H12O6 - моносахарид из группы кетогексоз, изомер глюкозы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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