Работаешь ночью — проверь ДНК: пугающее открытие о ночной занятости

3:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли зарабатывать на жизнь ночью, не расплачиваясь за это здоровьем? Американские ученые дают тревожный ответ: ночная работа может значительно повысить риск развития онкологических заболеваний. И дело здесь вовсе не в переутомлении, а в том, как ночные смены вмешиваются в глубинные биологические процессы организма.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Когда биологические часы сбиваются

Наш организм работает по чётко отлаженному расписанию — циркадным ритмам. Они регулируют практически всё: сон, уровень гормонов, температуру тела и даже работу иммунной системы. Но ночные смены буквально переворачивают этот внутренний график с ног на голову.

Учёные из лаборатории сна провели эксперимент, чтобы выяснить, как именно такая "взломанная" система отражается на здоровье. Результаты оказались пугающими.

Эксперимент: ночь против дня

В исследовании приняли участие 14 здоровых добровольцев. Их разделили на две группы: первая продолжала жить и работать в обычном дневном режиме, вторая — переключилась на ночные смены. Затем всех участников поместили в условия, исключающие влияние внешних факторов — с постоянным освещением и полным запретом на сон в течение суток.

Такое ограничение позволило исследователям отследить настоящие внутренние биологические ритмы — без поправок на свет, шум и привычки. Полученные образцы клеток продемонстрировали, насколько сильно работа в ночное время нарушает нормальную экспрессию генов, в том числе тех, что связаны с контролем деления клеток и защитой ДНК от повреждений.

Нарушение ритма — запуск мутаций

Самое тревожное открытие учёных — клетки тех, кто работал по ночам, оказались значительно более уязвимыми к повреждениям ДНК. Особенно к радиационному воздействию, которое может вызывать мутации и запускать развитие злокачественных опухолей. Это связывают с подавлением активности генов, отвечающих за восстановление ДНК, и нарушением работы ключевых сигнальных путей, участвующих в противораковой защите.

Публикация результатов в авторитетном научном журнале Journal of Pineal Research вызвала большой резонанс — ведь речь идёт не о редких патологиях, а о миллионах людей по всему миру, ежедневно выходящих на ночную смену.

Кто в зоне риска

Ночные смены — неотъемлемая часть жизни врачей, охранников, водителей, сотрудников фабрик и магазинов. Многие из них годами работают в таком режиме, не подозревая, что подвергаются биологическому стрессу, который может накапливаться и проявляться спустя десятилетия.

Исследования уже ранее связывали ночную работу с нарушениями обмена веществ, увеличением риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Новые данные дополняют этот список онкологическими рисками, что делает проблему ещё более острой.

Что можно сделать

Полностью отказаться от ночных смен в современном обществе вряд ли возможно. Однако есть меры, которые могут смягчить негативные последствия:

Строгое соблюдение графика сна даже в выходные.

Использование специальных очков с фильтрацией синего света до сна.

Максимальная защита сна в дневное время — затемнённые шторы, тишина, отсутствие гаджетов.

Приём пищи по часам, а не по желанию — стабилизация метаболизма помогает организму адаптироваться.

И главное — регулярные медицинские осмотры. Особенно важно отслеживать состояние гормонального фона, иммунной системы и выполнять базовый онкоскрининг.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa "около, кругом" + dies "день") — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

