Кровоточат дёсны? Это может быть не кариес, а рак, который подкрался незаметно

3:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблемы с деснами — это не просто неприятный запах изо рта или повод лишний раз отложить визит к стоматологу. Российский врач и телеведущий Александр Мясников бьёт тревогу: заболевания полости рта могут быть тесно связаны с развитием рака. Как это возможно — разбираемся вместе с врачом.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зубы

Бактерии, которые умеют больше, чем мы думали

Наш рот — это целый микромир. И если в нём нарушается баланс, последствия могут выйти далеко за рамки стоматологического кабинета. Как утверждает доктор Мясников, именно бактерии, активно размножающиеся при заболеваниях десен, таких как парадонтит, могут стать одной из причин развития злокачественных опухолей.

Онкология — не единственное, с чем могут быть связаны воспалённые десны.

"Люди, у которых постоянно кровоточат десны, присутствует боль, зубы расшатываются, имеют значительно больший риск заболеть не только раком, но и перенести инфаркт или инсульт", — подчёркивает Мясников.

Причина в том, что воспалительный процесс в полости рта не ограничивается только этой областью. Бактерии и продукты их жизнедеятельности проникают в общий кровоток и могут провоцировать системные воспаления, создавая благоприятную среду для самых разных болезней.

Наука подтверждает: всё начинается с десен

Исследования последних лет только укрепляют позиции врачей, утверждающих: здоровье полости рта и общее состояние организма неразрывно связаны. По данным клиники Mayo и Гарвардской школы общественного здравоохранения, наличие хронических заболеваний десен может повышать риск рака поджелудочной железы, почек, пищевода и даже лёгких.

Кроме того, воспаления во рту могут активировать иммунный ответ, который при частом включении становится фактором риска для онкологии — когда иммунитет перестаёт распознавать "свои" и "чужие" клетки.

Гигиена рта — это профилактика для всего организма

"Ухаживая за полостью рта, ты обслуживаешь очень важный узел, который влияет на здоровье", — отметил Александр Мясников.

Стоматологическая гигиена давно перестала быть просто вопросом эстетики.

Регулярная чистка зубов, использование зубной нити, ополаскивателей и своевременное лечение кариеса — всё это снижает уровень воспаления и бактериальной нагрузки. А значит, защищает сердце, сосуды, мозг и даже клетки от потенциального перерождения.

Зубная щётка — ваш ежедневный помощник

Кажется банальным, но именно регулярная и правильная чистка зубов может стать шагом, который поможет избежать серьёзных болезней в будущем. Вот что особенно важно:

Используйте пасты с фтором, но не злоупотребляйте отбеливающими средствами.

Чистите зубы не менее двух раз в день, не забывая про язык.

Обязательно применяйте зубную нить для удаления остатков пищи между зубами.

Меняйте щетку каждые 2-3 месяца или после болезни.

Не пропускайте визиты к стоматологу каждые полгода, даже если ничего не болит.

Здоровье начинается с простых привычек

Поддержание здоровья полости рта — это инвестиция в общее благополучие. Мы часто недооцениваем влияние этих, казалось бы, рутинных процедур на весь организм. Но именно ротовая полость становится входными воротами не только для пищи, но и для инфекций.

И если раньше к кровоточивости десен относились снисходительно — мол, само пройдёт — то сегодня уже понятно: это может быть сигнал тревоги, который нельзя игнорировать.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

