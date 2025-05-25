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Кишечник в порядке — жизнь в радости: вот как эти фрукты помогают улучшить ваше состояние

2:33
Здоровье

Состояние пищеварительной системы напрямую влияет на общее самочувствие и здоровье человека. Проблемы с кишечником могут привести к различным неприятным симптомам, таким как боли в животе, запоры, жидкий стул и другие. Чтобы поддерживать здоровье кишечника, важно следить за питанием и образом жизни. Одним из эффективных способов улучшить работу пищеварительной системы является употребление фруктов, и особенно полезных для толстой кишки оказались яблоки.

Фрукты на тарелке
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Braxmeier, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фрукты на тарелке

Почему яблоки полезны для кишечника?

Яблоки содержат пектин — растворимую клетчатку, которая способствует нормализации пищеварения, уменьшает воспаление слизистой оболочки кишечника и предотвращает запоры. Это делает их отличным выбором для людей с воспалительными заболеваниями кишечника, такими как синдром раздражённого кишечника (СРК). Кроме того, яблоки богаты витаминами и минералами, включая калий. Они помогают выводить из организма избыток натрия, способствуя нормализации артериального давления. Также яблоки низкокалорийны и усиливают чувство сытости благодаря высокому содержанию воды и клетчатки.

Что ещё помогает поддерживать здоровье кишечника?

Для поддержания здоровья кишечника важно не только употреблять яблоки, но и включать в рацион другие продукты, богатые клетчаткой и антиоксидантами. К таким продуктам относятся:

  • Брокколи
  • Цветная капуста
  • Брюссельская капуста
  • Листовая капуста
  • Шпинат
  • Малина
  • Овсянка

Специалисты рекомендуют потреблять около 25-35 граммов клетчатки в день. Этого можно достичь, употребляя разнообразные овощи, фрукты, семена и зерновые, а также достаточное количество жидкости. Однако, если возникают проблемы с пищеварением, перед изменением рациона стоит проконсультироваться с врачом или диетологом, напоминает венгерский Glamour.

Регулярное употребление яблок и других продуктов, богатых клетчаткой, может стать отличным способом поддерживать здоровье кишечника и всего организма. Важно помнить, что каждый организм уникален, и перед внесением изменений в рацион необходимо учитывать индивидуальные особенности. Следуя простым рекомендациям по питанию и образу жизни, можно значительно улучшить своё самочувствие и предотвратить многие проблемы со здоровьем.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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