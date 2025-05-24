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Эти фрукты нарушают сон и откладываются в жир — даже если они полезные

2:30
Здоровье

Фрукты часто воспринимаются как идеальный перекус: лёгкий, полезный, натуральный. Особенно вечером — вроде бы лучше, чем бутерброд или печенье. Но на деле поздний фруктовый перекус может принести организму больше вреда, чем пользы. И дело не только в сахаре.

Фрукты
Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фрукты

Что происходит после захода солнца

Вечером метаболизм замедляется, а поджелудочная железа начинает работать менее активно. Фруктоза, которая днём превращается в энергию, ночью откладывается в виде жира. А содержащаяся в фруктах клетчатка может вызвать брожение, вздутие и тяжесть.

Конкретные фрукты — конкретные проблемы

  • Яблоки и груши содержат сорбитол, который действует как мягкое слабительное. Ночью это может обернуться спазмами и расстройством пищеварения.

  • Цитрусовые повышают кислотность желудка. Съеденный на ночь апельсин — прямой путь к изжоге.

  • Бананы расслабляют мышцы благодаря магнию, но одновременно стимулируют выработку серотонина, что у некоторых людей вызывает бессонницу.

Почему даже низкокалорийные фрукты портят фигуру

Поздний фруктовый сахар вызывает скачок инсулина — а в это время клетки организма хуже воспринимают гормон. Избыток глюкозы уходит в "запасы": откладывается в виде висцерального жира, даже если суточная калорийность остаётся прежней.

Через пару недель таких "полезных" перекусов можно заметить, что одежда в талии сидит теснее.

Мозг путает сигналы

Сладкий вкус активизирует мозг, воспринимается как сигнал бодрствования. Даже долька дыни или манго сбивает циркадные ритмы — засыпать становится сложнее. Особенно сильно это влияет на людей с чувствительной нервной системой.

А что насчёт сухофруктов

Это концентрат сахара. Горсть кураги или изюма вечером — всё равно что съесть десерт. Они резко повышают уровень глюкозы и запускают все побочные эффекты — от всплеска инсулина до нарушения сна.

Как правильно есть фрукты вечером

Если уж очень хочется:

  • Выбирайте низкогликемические фрукты — зелёные яблоки, киви, авокадо

  • Ешьте их не позднее чем за 2 часа до сна

  • Сочетайте с белком — творог или йогурт снизят сахарный пик

  • Никогда не запивайте фрукты водой — это усиливает брожение

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus - плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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