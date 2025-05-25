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Ладони чешутся не просто так: вот какие 6 болезней об этом сигнализируют

4:21
Здоровье

Зуд ладоней может казаться обыденным явлением. Однако за этим симптомом скрывается множество причин: от простого раздражения кожи до более серьезных заболеваний. Доктор Джеральд Кьержек, медицинский директор Doctisismo, помогает нам разобраться во всем.

Руки
Фото: commons.wikimedia.org by Luisfi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Руки

У вас чешутся ладони, и это уже не в первый раз? Что может означать этот странный симптом? И стоит ли об этом беспокоиться? Вот вероятные причины.

Дерматологические причины прежде всего

В подавляющем большинстве случаев зуд, локализующийся в ладонях, вызван доброкачественными, но неприятными дерматологическими проблемами. Наиболее распространенным является экзема или контактный дерматит. Это воспалительная реакция кожи, часто связанная с контактом с раздражающими веществами, такими как некоторые виды мыла, моющие средства или металлы. Кожа становится сухой, красной, трескается, а зуд может быть очень сильным.

Другая возможность: ладонный псориаз. Эта особая форма псориаза проявляется в виде толстых красных бляшек, покрытых чешуйками. Трещины и зуд — обычное явление, иногда доставляющее массу неудобств в повседневной жизни.

Реже, но не исключается: микоз — грибковая инфекция, особенно в случаях повышенного потоотделения. Хотя заболевание чаще встречается между пальцами ног, при определенных условиях оно может поражать и ладони рук, пишет doctissimo.fr.

Аллергические или раздражающие реакции

Ладони также находятся на передовой линии, когда речь заходит о аллергенах. Повторный контакт с латексом, никелем или химическими веществами может вызвать контактную аллергию, которая приводит к локальному покраснению и зуду.

С другой стороны, крапивница — это более системная аллергическая реакция, которая проявляется в виде возвышающихся красных пятен, часто очень зудящих.

Когда проблема исходит изнутри

Но кожные или аллергические причины — это еще не все. Некоторые внутренние патологии также могут вызывать зуд, особенно в конечностях, например, в ладонях. Причиной могут быть различные патологии.

Заболевания печени, особенно холестаз или цирроз, могут вызывать накопление желчи в крови, вызывая зуд, часто генерализованный, но иногда сосредоточенный на ладонях и подошвах ног. Диабет, особенно если он сопровождается нейропатией, также способствует сухости кожи, что является источником зуда. То же самое происходит и при почечной недостаточности: накопление токсинов в крови (уремия) может вызвать диффузный зуд. Не остаются без внимания и заболевания щитовидной железы (гипо- или гипертиреоз), которые также влияют на состояние кожи. Наконец, некоторые заболевания крови, такие как лимфома Ходжкина, могут сопровождаться постоянным зудом, хотя обычно он распространяется по всему телу.

Когда вмешивается стресс

Возможна также нервная причина. Связь между кожей и психикой хорошо известна. Стресс, беспокойство или некоторые неврологические расстройства (например, периферическая невропатия, связанная с диабетом или алкоголизмом) также могут вызывать необъяснимый зуд. Тогда мы говорим о психосоматических дерматозах, — добавляет наш эксперт.

Что делать с зудом ладоней?

Но что же мы можем сделать с этим неприятным чувством? Если зуд легкий и временный, для облегчения может быть достаточно регулярного нанесения смягчающего крема. Также помните, что следует избегать раздражающих средств и надевать перчатки при уборке, напоминает доктор Киржек.

С другой стороны, если зуд сохраняется, усиливается или сопровождается другими симптомами (усталость, лихорадка, высыпания и т. д.), важно обратиться к врачу общей практики или дерматологу. Для выявления более глубокой причины могут потребоваться дополнительные анализы, такие как анализы крови или аллергопробы.

Уточнения

Зуд (лат. pruritus) — неприятное ощущение раздражения, жжения и покалывания в каком-либо участке кожи, вызванное различными причинами (воздействие химических веществ, бактерий, паразитов). 

Ладо́нь (область тела) — область тела у приматов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
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