Гипертония отступит: этот продукт — секретное оружие против высокого давления

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли улучшить состояние при гипертонии, изменив питание и образ жизни? Новое исследование подтверждает, что это возможно. Эксперт в области диетологии, Александра Мурсье, поделилась своими выводами.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Квашеная капуста и томаты

Гипертония — распространенное заболевание, от которого страдает около 15 миллионов жителей Франции. Это состояние является одним из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, по мнению ученых, определенные изменения в рационе и образе жизни могут помочь контролировать артериальное давление без применения медикаментов.

Ферментированные продукты: ключ к улучшению состояния

Исследователи проанализировали данные американской базы данных NHANES, объединяющей информацию о здоровье более 15 000 взрослых с гипертонией. Они изучили, как ферментированные продукты и длительное сидение влияют на состояние здоровья, пишет doctissimo.fr.

Продукты были разделены на три группы:

С низким содержанием живых микробов (например, обработанные продукты).

Со средним содержанием (например, свежие фрукты и овощи с кожурой).

С высоким содержанием (например, йогурты, кефир, кимчи, квашеная капуста).

Добровольцы также сообщали о времени, которое они проводят сидя каждый день: менее 5 часов, от 5 до 8 или более 8 часов.

Результаты показали, что чем больше ферментированных продуктов люди потребляли и чем меньше времени они проводили сидя, тем ниже был риск смертности. Каждый дополнительный час, проведенный сидя, увеличивал этот риск на 6%.

Почему ферментированные продукты полезны при гипертонии?

Александра Мурсье объясняет, что ферментированные продукты положительно влияют на микробиоту кишечника, уменьшая хроническое воспаление, которое является одной из причин гипертонии. Кроме того, они содержат пептиды, ингибирующие ангиотензинпревращающий фермент, что помогает снизить артериальное давление. Антиоксиданты в этих продуктах также способствуют уменьшению окислительного стресса, который может усугублять гипертонию.

Среди рекомендованных продуктов — кефир, кимчи, йогурты, сырая непастеризованная квашеная капуста и другие ферментированные овощи.

Александра Мурсье подчеркивает, что регулярное употребление ферментированных продуктов в сочетании с низкосолевой диетой может быть эффективным способом управления гипертонией. Также важно сократить время, проведенное в сидячем положении.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).



Простоква́ша — кисломолочный продукт, образующийся из молока в результате молочнокислого брожения.

