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Невинный листик, а столько ненависти: почему кориандр вызывает сильные споры

4:41
Здоровье

Некоторые специи умеют взрывать вкусовые рецепторы так, что им либо безоговорочно предаёшься, либо обходишь стороной, как страшный сон. Кориандр — одна из таких: одни души в нём не чают, другие считают его чуть ли не олицетворением вкусового кошмара. Как получилось, что этот маленький зелёный листик вызывает такие страсти?

кориандр
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under GNU Free Documentation License
кориандр

Любовь с первого укуса (или нет)

"Могу есть с чем угодно, хоть с картошкой по-домашнему — кориандр делает чудеса! Он придаёт еде аромат свежести, ощущение лимонно-мятного бриза и делает блюдо визуально аппетитнее". Так говорят фанаты этой приправы. У них в холодильнике всегда найдётся пучок свежей зелени, а в голове — идеи, куда бы ещё добавить кориандр: в суп, в карри, на бутерброд, в салат или в спринг-роллы.

Но есть и те, кто смотрит на эту зелень с нескрываемым ужасом. Они аккуратно выковыривают её из фо, вылавливают из хумуса и требуют готовить два вида салата: с кориандром и без. Для таких людей этот аромат этой зелени — нечто среднее между запахом мыла и клопов. И это не преувеличение: "Когда ешь малину, а на ней только что сидел клоп — вот именно так и пахнет кориандр", — делится впечатлением один из ярых противников.

В чём причина такого отвращения

Интересно, но нелюбовь к кориандру — это не вопрос вкуса в привычном смысле, а генетики. У определённой части людей (около 10% населения Земли) рецепторы обоняния особенно чувствительны к альдегидам — соединениям, содержащимся в листьях кориандра. Именно они придают приправе "мыльный" привкус. Для остальных людей эти соединения или вовсе неощутимы, или воспринимаются как часть общего освежающего аромата.

Согласно исследованиям, такие генетические особенности чаще встречаются у жителей Восточной Азии. А вот, например, в Латинской Америке, Индии и на Ближнем Востоке кориандр любят и употребляют повсеместно, поэтому процент нелюбителей там значительно ниже. Это неудивительно, ведь специи формируют вкусовые привычки с детства. И, кстати, привычка — дело не последнее: если есть терпение и желание, кориандр можно "приручить" и научиться воспринимать его иначе. Но не все готовы идти на такой эксперимент.

Исторические парадоксы любви и ненависти

Впечатления о кориандре, мягко говоря, разделились не вчера. Уже в XVI-XVII веках есть упоминания о том, что некоторые люди находили запах этой травы крайне неприятным. А вот кулинары древности были куда более единодушны: кориандр высоко ценили за его охлаждающий и освежающий эффект. По словам Плиния Старшего, кориандр был неотъемлемой частью древнеримской кухни и даже встречался в старинных вариантах песто.

Как кориандр пробивался в венгерскую кухню

На венгерском столе кориандр долгое время присутствовал исключительно в виде семян. Их охотно добавляли в соленья и маринады — и до сих пор это один из самых популярных способов применения специи в регионе. А вот зелёный кориандр — экзотика. Найти его можно разве что на рынках, в специализированных индийских и азиатских лавках, а вырастить самому в горшке — почти подвиг.

Несмотря на свою "дефицитность", зелень кориандра — основа огромного количества блюд азиатской, индийской, ближневосточной, латиноамериканской и даже современной фьюжн-кухни. Она обязательна в тайских супах на кокосовом молоке, индийских томатных карри, мексиканских тако, вьетнамских лапшах и спринг-роллах. Её щедро посыпают на салаты и рагу, чтобы добавить аромата, яркости и характерного акцента.

Так можно ли полюбить кориандр

На самом деле — да. Есть данные, что даже у тех, кто с детства чувствовал к нему отвращение, с возрастом восприятие может измениться. Особенно если регулярно сталкиваться с ним в различных блюдах. Но для этого нужно время, немного упорства и, возможно, капля кулинарного авантюризма.

Так что в следующий раз, когда кто-то скривится, услышав слово "кориандр", не спешите обвинять его во вкусовом невежестве. Возможно, перед вами просто человек с иным набором рецепторов — и это тоже делает нашу гастрономическую картину мира ещё более разнообразной.

Уточнения

Кориа́ндр посевно́й, или кориа́ндр овощно́й (лат. Coriándrum sátivum) — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae).
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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